Un joven de apenas 18 años perdió la vida en un hecho violento que es materia de investigación en Medellín. El caso ocurrió durante la noche del viernes 16 de octubre en el corregimiento de San Antonio de Prado, donde el muchacho habría caído desde un piso elevado tras una presunta riña con otro sujeto.

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La denuncia fue hecha pública este sábado 17 de octubre por el concejal de Medellín Jorge Julián Osorio Gómez, quien señaló que la víctima habría sido lanzada desde el piso 14 de un edificio durante el altercado. Hasta el momento, según el medio, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido.

El concejal lamentó la muerte del joven y planteó que el caso debería llevar a una reflexión sobre la manera en que se afrontan los conflictos. “Lo ocurrido en San Antonio de Prado nos tiene que llevar a una reflexión profunda como sociedad. Un joven de apenas 18 años perdió la vida luego de que, en medio de una riña con otro muchacho, lo lanzara desde un piso 14, un hecho violento que hoy enluta a una familia”, manifestó.

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¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? Lo ocurrido en San Antonio de Prado nos tiene que llevar a una reflexión profunda como sociedad. Un joven de apenas 18 años perdió la vida luego de que en medio de una riña con otro muchacho, lo lanzara desde un piso 14, un hecho violento que hoy enluta a una familia. Pero más allá de la investigación judicial, hay una pregunta que no podemos dejar de hacernos: ¿qué está pasando con la salud mental, las emociones y la manera en que nuestros jóvenes están enfrentando los conflictos? Ninguna discusión, ningún problema ni ninguna diferencia puede justificar que se atente contra la vida de otro ser humano. Tenemos que volver a hablar en nuestros hogares, escuchar más a nuestros hijos, prestar atención a sus comportamientos, enseñarles a gestionar sus emociones y buscar ayuda profesional cuando sea necesario. La salud mental no puede seguir siendo un tema del que hablamos únicamente cuando ocurre una tragedia. Nos queda una lección dolorosa: cuidar la salud mental, enseñar a resolver los conflictos y defender el valor de la vida también es una responsabilidad colectiva. Mi solidaridad con la familia de ambos jóvenes. — Jorge Julián Osorio Gómez (@Julian_osorio21) October 17, 2026

El funcionario también centró su mensaje en la importancia de que las familias acompañen a los jóvenes en el manejo de sus emociones. Osorio Gómez pidió prestar atención a posibles cambios de comportamiento y buscar apoyo profesional cuando sea necesario.

“Tenemos que volver a hablar en nuestros hogares, escuchar más a nuestros hijos, prestar atención a sus comportamientos, enseñarles a gestionar sus emociones y buscar ayuda profesional cuando sea necesario”, expresó.

El caso permanece rodeado de interrogantes mientras se conocen mayores detalles sobre lo ocurrido y se establece qué pasó durante la presunta riña. El concejal insistió en que la prevención de la violencia y la protección de la vida requieren compromiso tanto de las familias como de la sociedad.

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