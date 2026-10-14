Las autoridades de Medellín ordenaron intervenir las manifestaciones que se desarrollaban en inmediaciones de la Universidad de Antioquia, específicamente en la calle Barranquilla, durante la tarde de este miércoles 14 de octubre.

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La decisión se tomó desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), luego de que, según la Alcaldía, algunos manifestantes y encapuchados bloquearan la vía y lanzaran botellas, objetos contundentes y artefactos improvisados.

La información fue divulgada por Blu Radio y también se conoció a través de un pronunciamiento de Federico Gutiérrez, quien se refirió a la situación en sus redes sociales.

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Desde el PMU en Medellín se ordenó la intervención a las manifestaciones que se concentran a esta hora en la calle Barranquilla, en inmediaciones de la Universidad de Antioquia. #VocesySonidos https://t.co/olBN2tdxbS — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 14, 2026

Por qué ordenaron intervenir las manifestaciones en Medellín

De acuerdo con Manuel Villa, alcalde encargado de Medellín, las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica durante varias horas. Sin embargo, la situación habría cambiado cuando algunos participantes bloquearon la movilidad en la vía hacia Barranquilla y lanzaron objetos contra el entorno.

Según el reporte de las autoridades, esos hechos motivaron la orden de intervención de la Fuerza Pública desde el PMU, con el propósito de recuperar la movilidad y proteger a las personas que se encontraban en el sector.

Fico Gutiérrez se pronunció sobre la intervención policial

Federico Gutiérrez también se refirió a las manifestaciones y defendió la decisión de intervenir el bloqueo en la calle Barranquilla.

El mandatario aseguró que durante varias horas se garantizó el derecho a la protesta, pero señaló que la situación cambió cuando algunos manifestantes y encapuchados bloquearon la movilidad y lanzaron botellas, objetos contundentes y artefactos improvisados.

Desde su perspectiva, la orden impartida a la Fuerza Pública buscaba restablecer el orden y proteger a los ciudadanos. Gutiérrez sostuvo que su administración respeta las manifestaciones pacíficas, pero rechazó los actos de violencia.

‼️ Garantizamos durante horas el derecho a la protesta, conforme a la Constitución y la ley. Sin embargo, en la vía hacia Barranquilla, manifestantes y encapuchados bloquearon la movilidad y lanzaron botellas, objetos contundentes y artefactos improvisados. Desde el PMU se dio la orden a la Fuerza Pública de intervenir de inmediato para restablecer el orden y proteger a la gente. En Medellín respetamos la protesta pacífica, pero no toleramos el vandalismo ni la violencia. ¡La ley se respeta! — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 14, 2026

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