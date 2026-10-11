La primera jornada del Electric Daisy Carnival (EDC), festival de música electrónica que se adelanta en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín, terminó con la muerte de un asistente costarricense de 23 años. Las autoridades adelantan las verificaciones para esclarecer las circunstancias del caso.

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Según información publicada por El Tiempo, la víctima fue identificada como Ismael Gerardo Méndez Huertas, quien se encontraba en la capital antioqueña para asistir a la primera edición del evento en Suramérica.

El reporte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, citado por ese medio, indica que hacia las 10:30 de la noche del sábado 10 de octubre el joven habría sido encontrado en uno de los espacios del festival en estado de semiconsciencia y con dificultades para respirar. Ante la situación, el equipo médico del evento le prestó los primeros auxilios y coordinó su traslado de emergencia a un centro asistencial.

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De acuerdo con el diario, Méndez fue llevado al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde ingresó en estado crítico. La información inicial de las autoridades señalaba una presunta sobredosis, aunque el reporte médico citado por el periódico se refirió a hallazgos que sugerían una posible intoxicación.

Hospital Pablo Tobón Uribe informó que el joven sufrió dos paros cardiorrespiratorios

En el reporte médico al que tuvo acceso el diario capitalino, el Hospital Pablo Tobón Uribe señaló que el paciente llegó a urgencias el 10 de octubre, aproximadamente a las 11:30 de la noche, con un cuadro crítico y estatus epiléptico.

El documento también indicó que presentaba signos que sugerían una posible intoxicación y que sufrió un paro cardiorrespiratorio al ingresar al servicio de urgencias.

El equipo médico logró estabilizarlo parcialmente mediante maniobras de reanimación. Sin embargo, las complicaciones metabólicas graves derivaron en un segundo paro cardiorrespiratorio.

Pese a los esfuerzos del personal asistencial, el joven falleció a las 12:08 de la madrugada del domingo 11 de octubre, según el reporte hospitalario reproducido por El Tiempo.

Quién era Ismael Gerardo Méndez Huertas, el costarricense que murió en Medellín

El Tiempo estableció que Méndez Huertas era oriundo de Desamparados, un cantón de San José, en Costa Rica. Según la información conocida por ese medio, el joven tenía experiencia laboral como intérprete y agente de cuenta en centros de llamadas.

Su muerte se produjo durante la primera noche del EDC en Medellín, evento que esperaba recibir a más de 90.000 asistentes durante sus dos jornadas.

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