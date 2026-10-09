Las fuertes lluvias que cayeron este viernes 9 de octubre en Medellín provocaron varias emergencias, especialmente en inmediaciones de la quebrada La Iguaná, donde el aumento del caudal ocasionó el ingreso de lodo a viviendas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Expertos advierten por lo que pasaría después del fenómeno de El Niño en Colombia: “No debemos descartar”)

El alcalde de Medellín informó que hay un reporte preliminar de más de 200 viviendas que podrían estar afectadas. Los equipos de atención de emergencias se desplazaron hasta el sector para verificar los daños y acompañar a las familias.

La cifra todavía es preliminar, por lo que se espera que las autoridades determinen cuántos inmuebles resultaron afectados y cuáles son las necesidades de las personas damnificadas.

Lee También

‼️Seguimos al frente de las emergencias por las fuertes lluvias de este viernes en Medellín. Estamos atentos a cada situación y con todos nuestros equipos desplegados en el territorio. Lo más importante es proteger la vida de nuestra gente. En la quebrada La Iguaná, nuestra equipo logró rescatar a un hombre de 62 años. Afortunadamente, se encuentra estable y fue trasladado a una unidad hospitalaria para recibir atención médica. En este mismo sector, el aumento del caudal hizo que el lodo ingresara a varias viviendas. Tenemos un reporte preliminar de más de 200 viviendas que podrían estar afectadas. Nuestros equipos están en el sitio, verificando los daños y, sobre todo, acompañando a las familias. No las vamos a dejar solas. En Guayabal y San Cristóbal seguimos atendiendo la caída de árboles. Nuestros #BomberosMedellín trabajan en la remoción y EPM avanza en el restablecimiento del servicio de energía en los sectores afectados. En Altavista también estamos atendiendo los deslizamientos con nuestro equipo de @DAGRDMedellin. Las lluvias también han provocado crecientes en varias quebradas y en el río Medellín. Mantenemos el monitoreo permanente con el SIATA y todos nuestros organismos de emergencia. A todos los ciudadanos les pido mucha prudencia. Por favor, eviten acercarse a las quebradas y a las zonas de riesgo. Cualquier emergencia, repórtenla de inmediato a la línea 123. Seguimos trabajando, atentos a cada emergencia y cuidando la vida de nuestra gente. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 10, 2026

Rescataron a un hombre de 62 años en la quebrada La Iguaná

Entre las emergencias atendidas, los organismos de socorro rescataron a un hombre de 62 años en el sector de la quebrada La Iguaná.

Según el reporte del mandatario local, el hombre se encontraba estable y fue trasladado a una unidad hospitalaria para recibir atención médica.

La creciente también llevó a habitantes de sectores cercanos a buscar zonas seguras de manera preventiva. El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) reportó que la quebrada alcanzó el nivel de riesgo naranja en el sector de Los Colores.

Guayabal, San Cristóbal y Altavista también registraron emergencias

Las afectaciones por las precipitaciones no se limitaron a la quebrada La Iguaná. El alcalde informó sobre la caída de árboles en Guayabal y San Cristóbal, donde los bomberos adelantaban labores de remoción.

En los sectores afectados por interrupciones del servicio de energía, Empresas Públicas de Medellín (EPM) trabajaba en el restablecimiento del suministro. Asimismo, en Altavista se atendían deslizamientos con apoyo del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD).

El balance de la jornada también reflejó una alta demanda de atención: medios locales reportaron que la línea de emergencias 123 recibió alrededor de 420 llamadas relacionadas con las lluvias, con corte a las 6:20 p. m.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.