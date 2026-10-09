Por: EL PILON SA

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dio a conocer que, en septiembre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Valledupar se situó en 5,68 % en su variación anual. Este porcentaje es notablemente inferior al promedio nacional de 6,29 %, lo que ubica a la capital del Cesar en una posición intermedia frente a otras ciudades del país. Los datos permiten identificar cómo se están comportando los precios de los bienes y servicios en la región, así como cuáles son los sectores que más impactan al consumo familiar, según cifras publicadas por el DANE.

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En Valledupar, de acuerdo con el informe del DANE, tres sectores encabezaron los incrementos: Salud, que presentó el mayor aumento con 10,64 %; seguido de Educación, con un 9,12 %; y Restaurantes y hoteles, con un 8,75 %. Esto significa que los hogares vallenatos han sentido una presión significativa principalmente en esos rubros. Por otra parte, el sector Transporte mostró el menor crecimiento inflacionario anual con apenas 0,95 %, lo que representa una menor afectación en ese gasto básico.

El informe también señala que otros servicios fundamentales, como Alojamiento, agua, electricidad y gas, tuvieron una variación del 5,91 %. En el caso de Alimentos y bebidas no alcohólicas, el incremento anual fue del 6,97 %, mostrando que los productos esenciales para la alimentación superaron el promedio nacional. Estos detalles evidencian las tendencias de gasto en la región, donde algunos rubros superan la inflación anual de la ciudad y pueden afectar de distinta manera a los habitantes, de acuerdo con el DANE.

A nivel nacional, el comportamiento inflacionario de septiembre fue impulsado principalmente por el aumento en Educación (1,43 %) y en Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,78 %), siendo estas las únicas categorías que se ubicaron por encima del promedio mensual del país, el cual fue de 0,37 %. Al comparar a Valledupar con otras capitales, la ciudad no registra ni las cifras más altas ni las más bajas. Según el DANE, Medellín y Armenia encabezaron la lista del costo de vida anual más elevado, mientras que Pasto (5,05 %) y Riohacha (4,53 %) se destacaron por las menores variaciones en el período analizado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los sectores que más influyeron en la inflación de Valledupar según el DANE?

De acuerdo con el DANE, en Valledupar el sector de Salud fue el que más impactó la inflación anual, registrando una variación del 10,64 %. Le siguieron Educación con 9,12 % y Restaurantes y hoteles con 8,75 %, lo que evidencia que el aumento de precios en estos sectores presionó el costo de vida de los habitantes durante el último año.

¿Cómo se compara la inflación en Valledupar con otras ciudades de Colombia?

Según el informe del DANE, Valledupar reportó un IPC anual de 5,68 %, posición intermedia entre las ciudades del país. Medellín y Armenia presentaron los mayores costos de vida, mientras que Pasto y Riohacha reflejaron las menores variaciones en todo el periodo, situándose con un IPC anual del 5,05 % y 4,53 % respectivamente.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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