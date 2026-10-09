Por: Social Geek

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Medellín se prepara para convertirse en el escenario central de un diálogo global sobre el impacto de la inteligencia artificial en la economía. Del 10 al 13 de noviembre, el ‘Horasis Global Summit 2026’, bajo el lema Building Tomorrow, espera reunir en la ciudad a más de 1.000 líderes empresariales, autoridades públicas, innovadores y pensadores internacionales, quienes analizarán los retos y oportunidades que representa la tecnología para el crecimiento económico. Según la información suministrada por Horasis, la cumbre contará con la presencia de figuras relevantes como la senadora Paloma Valencia, asegurando así que la política colombiana forme parte activa en la discusión.

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La inteligencia artificial está modificando profundamente la forma en que las empresas nacionales y extranjeras crean productos, atienden sus mercados y compiten a nivel internacional. Para Colombia, este fenómeno ofrece posibilidades enormes. Sin embargo, también obliga a replantear el debate sobre cómo impulsar el crecimiento económico sin aumentar las desigualdades existentes entre regiones, empresas o trabajadores. De acuerdo con la información presentada, el país no puede limitarse a atraer nuevas empresas tecnológicas ni a adquirir herramientas novedosas. Es necesario apostar por la formación permanente de talento especializado, el fortalecimiento de la infraestructura digital y la creación de políticas públicas capaces de anticiparse a los cambios que ya están transformando el mundo laboral y empresarial.

Colombia ha trazado su plan en este ámbito: el CONPES 4144, aprobado en 2025, contiene más de 100 acciones destinadas a promover el desarrollo y la adopción responsable de la inteligencia artificial hasta 2030, con una inversión programada de 479.000 millones de pesos. Esta hoja de ruta incluye componentes como infraestructura tecnológica, desarrollo de investigación, impulso al talento digital y promoción de la adopción de estas tecnologías tanto en empresas como en entidades públicas. Sin embargo, la implementación exitosa depende de la articulación constante entre universidades, el sector privado, inversionistas y los distintos niveles de gobierno, además de la disciplina para concretar proyectos y no quedarse solo en promesas.

La elección de Medellín como sede no es casualidad. Según Frank-Jürgen Richter, presidente de Horasis, la transformación de la ciudad figura entre los ejemplos cívicos más destacados en la actualidad. La programación del encuentro prevé sesiones dedicadas a cómo Medellín puede afianzar su ecosistema de innovación y atraer capital para el crecimiento de empresas, así como discusiones sobre cómo Colombia podría ampliar su rol en la economía global mediante reformas y nuevas alianzas. El evento, por tanto, plantea una oportunidad única para que Medellín y Colombia pasen de ser observadores a protagonistas activos en la conversación internacional sobre innovación y tecnología.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué propone el CONPES 4144 para la inteligencia artificial en Colombia?

El CONPES 4144, aprobado en 2025, es una estrategia nacional de más de 100 acciones para promover el desarrollo responsable de la inteligencia artificial en Colombia hasta 2030. Su enfoque abarca desde la construcción de infraestructura tecnológica y la formación de talento digital, hasta el fomento de la investigación y la promoción de la adopción de estas herramientas en empresas y entidades públicas, con una inversión prevista de 479.000 millones de pesos.

¿Por qué Medellín fue elegida sede del Horasis Global Summit 2026?

De acuerdo con Frank-Jürgen Richter, presidente de Horasis, la transformación de Medellín es considerada una de las historias cívicas más potentes de la actualidad. Esta reputación hizo que la ciudad fuera seleccionada para albergar el evento, brindando un entorno ideal para debatir sobre el papel de la tecnología y la cooperación en el desarrollo económico.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.