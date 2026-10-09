Por: El Espectador

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El Museo de Arte Moderno de Medellín, conocido como MAMM, será el escenario principal de la Bienal de Arte de Antioquia y Medellín prevista entre mayo y junio de 2027. La noticia fue confirmada por Roberto Rave Ríos, quien dirige el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en diálogo con El Colombiano. De acuerdo con Rave, la elección del MAMM responde a su historia ligada a las bienales artísticas de la década de los años 60, pues este museo nació precisamente como resultado de esos debates culturales. Con el regreso de la bienal al MAMM, los organizadores buscan revivir esa tradición y, al mismo tiempo, lograr que el espacio sea más cercano y accesible tanto para visitantes internacionales como para los habitantes de Antioquia.

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No obstante, el MAMM no será la única sede de este importante evento. El Museo de Antioquia y el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, ambos referentes culturales de la ciudad, también albergarán actividades y exposiciones vinculadas a la bienal. Además, otras áreas del departamento de Antioquia contarán con programación especial.

El eje conceptual de esta edición está definido con la curaduría de Sara Garzón y Juan Pablo García Sossa, curadores colombianos, junto a Amanda Sroka de Estados Unidos y Claudia Segura de España. Ellos han definido el tema “Cohabitar mundos comunes”, con el que pretenden fomentar el diálogo entre el arte, las formas de habitar, el saber y la relación con el territorio, según información publicada por El Colombiano.

Una de las apuestas más innovadoras de la bienal será la Ruta BIAM, propuesta curatorial que llevará el arte y las conversaciones a diferentes subregiones de Antioquia. Esta ruta facilitará que el equipo curatorial visite espacios culturales de Medellín y otros municipios como El Retiro, Jardín, Apartadó, Titiribí, Santa Fe de Antioquia y Necoclí. El objetivo central es comprender el departamento a través de su memoria y sus prácticas culturales.

“Me atrae mucho este proyecto de región y cómo se conecta con un discurso planetario, pero también cómo se encuentran los saberes en lo mundano, en el parchar, la juntaza, los saberes que están en el bordillo y no solamente en el centro”, comentó el curador Juan Pablo García, citado por El Colombiano, resaltando la relevancia de estos saberes locales en la construcción colectiva que propone la bienal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles serán las sedes principales de la Bienal de Arte de Antioquia y Medellín en 2027?

La Bienal de Arte de Antioquia y Medellín de 2027 tendrá como sedes principales al Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), el Museo de Antioquia y el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Además, habrá actividades en otros territorios del departamento, dada la propuesta de descentralización cultural señalada en el evento.

¿Qué significa el eje "Cohabitar mundos comunes" en la bienal de arte?

El eje curatorial "Cohabitar mundos comunes" implica un diálogo entre el arte, la manera en que las personas habitan el mundo, la circulación de saberes y el vínculo con el territorio. Según los curadores de la bienal, la intención es reflexionar sobre la convivencia, el conocimiento y la memoria a partir de las experiencias propias de las distintas comunidades de Antioquia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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