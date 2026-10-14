La movilización contra el Gobierno Nacional terminó con disturbios en el centro de Ibagué durante la tarde de este miércoles 14 de octubre. Integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía Nacional intervinieron en el parque Manuel Murillo Toro para dispersar a los manifestantes que permanecían en el lugar después de la marcha.

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De acuerdo con Caracol Radio, los uniformados utilizaron gases lacrimógenos y se escucharon detonaciones que serían de bombas aturdidoras durante el procedimiento. La situación derivó en confrontaciones físicas y verbales en este sector de la capital del Tolima.

Así fue la intervención de la UNDMO en Ibagué

Según el reporte del medio radial, hacia las 2:20 p. m. todavía permanecían decenas de personas en el parque Manuel Murillo Toro, después de participar en la movilización que recorrió la carrera Quinta.

Hasta allí llegaron efectivos de la UNDMO y otras unidades de la Policía Nacional, que rodearon a los manifestantes. Durante varios minutos, uniformados y ciudadanos permanecieron frente a frente, hasta que la tensión escaló y se produjo la intervención.

Los gases lacrimógenos fueron utilizados para despejar la concentración, mientras que durante el procedimiento se escucharon detonaciones que, según Caracol Radio, serían de bombas aturdidoras.

Manifestantes denunciaron presuntas retenciones arbitrarias

En medio de los hechos, algunos manifestantes denunciaron en redes sociales presuntas retenciones arbitrarias y agresiones por parte de integrantes de la fuerza pública.

Ibagué, escenario de tensión durante la jornada nacional de protestas

Los hechos ocurrieron durante la jornada nacional de movilizaciones convocada por sectores de la oposición y organizaciones sociales contra las decisiones del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

En Ibagué, la marcha avanzó por la carrera Quinta y tenía previsto finalizar en el parque Murillo Toro. Durante la mañana, la movilización había comenzado sin alteraciones del orden público, según el reporte de Caracol Radio sobre el desarrollo de las protestas.

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