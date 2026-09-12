El partido entre Alianza Valledupar y Junior se vio empañado por unos disturbios ocurridos en la tribuna. Mientras se desarrollaba el juego con normalidad, la barra brava del elenco de Barranquilla causó unos enfrentamientos, lo que obligó a suspender el encuentro.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Apareció video de agresión a arquero del América por parte de hincha de Santa Fe; se ve clara)

En videos se observa cuando los aficionados arrojan bengalas a la cancha y causan enfrentamientos en las tribunas, de las cuales una tuvo que ser despejada. Los iracundos intentaron invadir el terreno de juego para confrontar a los futbolistas del ‘Tiburón.

Sin embargo, los desmanes se quedaron en la gradería, donde se observaron graves ataques a la fuerza pública. Finalmente, la situación se controló y el juez reanudó el encuentro.

Lee También

Este partido se disputó en el estadio Armando Maestre de Valledupar y era válido por la décima fecha de la Liga Betplay. Junior perdió 1-0 en su visita contra Alianza, lo que acrecentó su crisis, porque no ha podido ganar un partido en el segundo semestre y hasta sacó a su entrenador con el que inició el campeonato, Alfredo Arias.

Videos de los desmanes en el partido Alianza Valledupar vs. Junior de Barranquilla:

The game between Alianza Valledupar and Junior de Barranquilla was temporarily stopped due to fighting in the stands between fans and flares being thrown onto the field.

pic.twitter.com/5fCOPFfQov — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) September 13, 2026

🚨 #Atención | Suspendido el partido Alianza Valledupar–Junior por disturbios en el Armando Maestre. Hinchas ingresaron al campo, lanzaron bengalas y se registraron enfrentamientos con la Policía. Alianza ganaba 1-0 con gol de Ever Meza. pic.twitter.com/fCyoHtlUyp — EL DIARIO DIGITAL COL (@eldiariodigita) September 13, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z