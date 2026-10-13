Por: El Espectador

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La violencia ejercida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) sobre los pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía trascendió el ámbito de los combates armados y dejó huellas profundas en las formas de vida, las autoridades tradicionales y la autonomía de estas comunidades. Según la información revelada por la última imputación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se responsabilizó a antiguos miembros de los bloques Sur y Oriental de cometer crímenes graves contra cinco pueblos indígenas: Korebajü, Siona, Nükak, Hitnü y Jiw. Esta decisión se fundamentó en la reconstrucción de episodios de violencia que, de acuerdo con la JEP, llegaron a amenazar la supervivencia misma de estos grupos humanos.

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Uno de los hechos más devastadores que recogió la imputación fue la masacre de San Luis, en Caquetá, cometido en 1997, donde siete autoridades tradicionales del pueblo Korebajü perdieron la vida. La JEP estableció que esta masacre no fue un episodio aislado. De acuerdo con el relato histórico y el contexto del crimen, la violencia ya había cobrado la vida de otras figuras importantes de la comunidad, como Aquiles Bolaños, fundador del Consejo Regional Indígena del Orteguaza Medio Caquetá, quien fue asesinado cuatro años antes del suceso de San Luis. Así lo evidenció el Plan de Vida del pueblo Korebajü, citado en la documentación de la JEP.

De acuerdo con el Plan de Vida del pueblo Korebajü, entre 1997 y 2003 las Farc asesinaron a 65 líderes indígenas. El motivo principal estuvo relacionado con la resistencia de estos líderes frente al sometimiento, el reclutamiento forzado y la presión ejercida por la estructura armada sobre las autoridades del resguardo. Esto buscaba debilitar sus procesos organizativos y de defensa cultural para así imponer el dominio armado de la guerrilla. La violencia no se limitó a quienes ejercían autoridad formal. También alcanzó a quienes se encargaban de preservar y transmitir los saberes ancestrales y las prácticas tradicionales de sus pueblos, atentando de fondo contra la memoria y la cohesión comunitaria.

Todo esto, de acuerdo con la JEP, conformó un panorama de agresión sistemática que no solo impactó a las víctimas directas, sino que también fracturó la estructura social de pueblos históricamente marginados, forzando el desplazamiento de familias enteras y poniendo en riesgo sitios sagrados y tradiciones ancestrales de valor incalculable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los crímenes de las Farc contra los pueblos indígenas según la JEP?

De acuerdo con la imputación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los crímenes cometidos por la guerrilla de las Farc incluyeron asesinatos de líderes indígenas, desplazamientos forzados de familias, amenazas contra la autonomía de las comunidades y ataques a las autoridades tradicionales, como se evidenció en la masacre de San Luis y el asesinato de Aquiles Bolaños.

¿Qué pueblos indígenas fueron afectados por la violencia de las Farc en la Amazonía y Orinoquía?

Según la información recopilada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los pueblos indígenas más afectados por la violencia de las Farc en estas regiones fueron los Korebajü, Siona, Nükak, Hitnü y Jiw, cuyas formas de vida y supervivencia estuvieron en peligro debido a los crímenes atribuidos a los bloques Sur y Oriental de la guerrilla.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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