Colombia podría enfrentar restricciones en el servicio de energía durante 2027 si no logra superar varios problemas que hoy presionan al sistema eléctrico. La llegada del fenómeno de El Niño, que podría extenderse hasta mayo del próximo año, coincide con una menor reserva de agua en los embalses, dificultades para garantizar el gas que necesitan las termoeléctricas y retrasos en proyectos que aumentarían la capacidad de generación.

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Según recogió Semana, la preocupación quedó expuesta en un reciente reporte de la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, quien reconoció la complejidad del panorama. “Hoy las noticias no son buenas”, expresó al referirse a las reservas de agua necesarias para afrontar la temporada seca.

El Gobierno se había fijado como objetivo llegar al 30 de noviembre con los embalses en el 80 % de su capacidad. Sin embargo, para el 19 de noviembre el nivel estaba en 77,14 % y mostraba una tendencia a la baja. A esto se sumó que, durante la semana anterior, los embalses recibieron apenas cuatro de cada diez litros de agua que normalmente se esperan en noviembre.

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El aumento de las temperaturas también presionó el consumo. La combinación de menos lluvias y mayor demanda llevó a la ministra a reconocer que “El escenario es complejo”.

Las alertas no se limitan a las condiciones climáticas. El representante a la Cámara Julio Roberto Salazar advirtió que el país se acerca a una situación delicada por la coincidencia de varios factores. En un evento de Naturgas resumió su preocupación con una frase: “Colombia se va a apagar”, según recogió la revista.

Embalses, demanda y retrasos en nuevos proyectos de energía

Uno de los principales problemas es que el consumo eléctrico avanza más rápido que la capacidad disponible para atenderlo. Según cifras de XM citadas por Acolgen, la demanda de energía creció cerca del 6 % durante 2026 frente al año anterior, con un pico de 8,75 % en mayo. Si se compara con diciembre de 2019, el aumento llega al 24,3 %.

A ese comportamiento se suma el retraso de proyectos de generación y transmisión. De los 4.475 megavatios de nueva capacidad que se esperaban para 2026, solo había entrado en operación el 15,5 %. Además, cerca del 60 % de las iniciativas de transmisión registraba demoras.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se refirió a la situación y advirtió que el fenómeno de El Niño podría extenderse hasta abril de 2027. Según explicó, el consumo está creciendo por encima de la energía disponible y el país no cuenta con suficiente margen para enfrentar un periodo prolongado de bajas lluvias.

Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, planteó que el escenario podría traducirse en restricciones puntuales del servicio, más que en un apagón generalizado. Su advertencia apunta a posibles cortes controlados de una o dos horas, especialmente durante los momentos de mayor consumo.

El directivo señaló que, si la demanda supera la oferta disponible, sería necesario reducir el suministro en algunos sectores para proteger el funcionamiento del sistema y priorizar servicios esenciales como hospitales y centros de salud.

Ortega advirtió que el riesgo de restricciones sería alto en marzo de 2027 si no disminuye de manera importante el consumo. Según sus cálculos, en ese mes podría presentarse un faltante cercano al 16 % de la energía requerida.

La falta de gas y la crisis financiera también preocupan

Otro frente que mantiene en alerta al sector es la disponibilidad de gas natural para las plantas térmicas, que deben respaldar la generación hidroeléctrica cuando escasea el agua. Colombia ya depende de las importaciones para cubrir más del 40 % de la demanda de este combustible.

Actualmente, el país cuenta con una regasificadora, Spec, ubicada en el Caribe. También se espera la entrada en funcionamiento de otras dos instalaciones: una en el Pacífico y otra en Puerto Bahía, en la costa Atlántica. Sin embargo, existen dudas sobre los tiempos de puesta en marcha y las pruebas que requieren estos proyectos.

Ortega cuestionó los retrasos en la contratación de infraestructura para importar gas y advirtió que algunos equipos podrían no estar disponibles a tiempo. La demora representaría un problema adicional para las termoeléctricas, justo cuando el sistema necesita más generación de respaldo.

La situación financiera de las empresas del sector también tiene consecuencias. Uno de los casos que más preocupa es el de Air-e, cuyas deudas sumaban cerca de 6,3 billones de pesos a septiembre, según cifras citadas en el artículo de Semana. De ese monto, 4,4 billones se habrían acumulado después de la intervención del Gobierno Petro en 2024.

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, cuestionó los resultados de esa medida y afirmó: “La intervención no resolvió el problema, lo agravó”.

Aunque la actual administración anunció recursos por 1,5 billones de pesos para atender parte de las obligaciones, el sector advierte que todavía quedarían compromisos pendientes por varios billones. A esto se suma la situación de Afinia, que tendría un déficit de caja cercano a los 400.000 millones de pesos mensuales y deudas de entidades oficiales por alrededor de 430.000 millones.

Las dificultades económicas preocupan porque las empresas generadoras necesitan recibir los pagos para mantener sus operaciones y garantizar el suministro de energía, especialmente durante los periodos en los que las hidroeléctricas no pueden aportar suficiente electricidad.

¿Qué puede pasar con las tarifas y el consumo de energía?

Ante el riesgo de desabastecimiento, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) puso en marcha desde el primero de septiembre de 2026 un programa de incentivos al ahorro, inicialmente previsto para seis meses y con posibilidad de prórroga.

El mecanismo establece una meta diaria de consumo para cada usuario, calculada a partir de su historial de los últimos 12 meses. Quienes utilicen menos del 90 % de esa referencia pueden acceder a incentivos o saldos a favor en la factura al cierre del programa.

En cambio, si el consumo supera el 110 % de la meta, se aplica un cobro adicional sobre los kilovatios que excedan ese límite. El recargo varía según el tipo de usuario: para los estratos 1, 2 y 3 es del 30 %; para los estratos 4, 5 y 6, del 50 %, y para los usuarios comerciales e industriales regulados, del 70 %.

Los gremios consideran que reducir la demanda será fundamental para evitar mayores presiones sobre el sistema. En octubre, los hogares y pequeños negocios disminuyeron su consumo en 6,3 gigavatios hora diarios frente a agosto, según las cifras citadas por Acolgen. Sin embargo, el reto será mantener ese ahorro durante los meses de mayor calor y actividad comercial.

Por ahora, las advertencias de los expertos no significan que Colombia tenga confirmado un apagón en 2027. El riesgo dependerá de factores como la intensidad y duración de El Niño, el comportamiento de la demanda, la recuperación de los embalses y la disponibilidad de gas y plantas térmicas para responder cuando disminuya la generación hidroeléctrica.

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