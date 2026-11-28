El viaje de una delegación del Congreso colombiano a Taiwán desató una controversia que llegó hasta la Cancillería y provocó un fuerte reclamo de la embajada de China.

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(Vea también:Visita de congresistas colombianos a Taiwán genera tensiones diplomáticas entre Colombia y China)

Semana, en su reciente edición impresa, dio detalles del viaje que se llevó a cabo entre el 23 y el 27 de noviembre, que por poco causa un crisis diplomática de COlombia con ese país asiático.

De acuerdo co nel citado medio, los nueve parlamentarios que aceptaron la invitación fueron Agmeth Escaf y Mary Jurado, del Pacto Histórico; Germán Rodríguez y Alejandro Bermeo, de Salvación Nacional; Simón Molina, de Creemos; Juan Manuel Londoño, del Partido Conservador; Jesús Omero Cuasapud, del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (Aico); Jonathan Eduardo Pineda, del Centro Democrático, y Óscar Fabián Espinosa, de la Alianza Social Independiente (ASI).

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La invitación habría llegado a los 32 integrantes de las comisiones segundas del Senado y la Cámara de Representantes, encargadas de asuntos relacionados con política exterior, comercio y relaciones internacionales. La gestión estuvo a cargo de Victor Sheng-Hung Chu, representante de la Oficina Comercial de Taipéi en Colombia.

Sin embargo, varios congresistas consultados por la revista aseguraron que no conocían los detalles de la visita y que tampoco habían recibido una invitación formal. El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, explicó que el llamado fue personal y no se tramitó a través de la Mesa Directiva.

Otro dato que llamó la atención fue quién asumió los costos. La representación de Taiwán pagó los gastos de los nueve parlamentarios durante el viaje. Según la información publicada, no se conocieron acuerdos públicos previos entre el Congreso colombiano y esa oficina para respaldar posiciones políticas de la isla frente a China.

El reclamo de Pekín elevó la tensión entre Colombia y China

La visita provocó una reacción de la Embajada de China en Colombia, que expresó su “profundo descontento y firme rechazo”. La representación diplomática consideró que el desplazamiento desconocía el principio de ‘una sola China’, con el que Pekín sostiene que Taiwán hace parte de su territorio.

La embajada pidió al Gobierno y al Congreso colombiano reiterar su compromiso con esa postura y tomar medidas para corregir lo que calificó como un impacto político negativo. La controversia también llegó al interior del Pacto Histórico, luego de que el expresidente Gustavo Petro cuestionara la participación de Agmeth Escaf y Mary Jurado.

Escaf respondió que tanto Colombia como su colectividad reconocen el principio de una sola China y aseguró que la visita no buscaba modificar la política exterior del país. El congresista explicó que el propósito era conocer experiencias en asuntos de interés legislativo y sostuvo que los parlamentarios no tienen la facultad de cambiar las posiciones diplomáticas del Estado.

El embajador chino, Zhu Jingyang, también intervino públicamente y lanzó fuertes calificativos contra los congresistas. Los llamó “ineptos” y afirmó que habían sido utilizados como instrumentos de propaganda política. Sus declaraciones avivaron el cruce de mensajes alrededor de una visita que, aunque fue organizada para una delegación parlamentaria, terminó involucrando a los gobiernos de ambos países.

Reunión del canciller con el embajador chino ayudó a superar la crisis

La tensión comenzó a bajar después de que el canciller Omar Bula se reuniera con el embajador Zhu Jingyang el 25 de noviembre. Tras el encuentro, el diplomático chino aseguró que el funcionario colombiano reiteró, en nombre del presidente Abelardo de la Espriella, el compromiso del Estado con el principio de ‘una sola China’.

Ese mensaje respondió a una de las principales exigencias de Pekín y permitió encauzar la controversia por la vía diplomática. La reunión dejó claro que el viaje de los nueve congresistas no representaba un cambio en la posición oficial de Colombia frente a Taiwán.

Ese mismo día, integrantes del Pacto Histórico también se reunieron con el embajador chino. El encuentro se produjo después de las críticas de Petro y de las respuestas públicas de Escaf, en medio de los esfuerzos por contener las consecuencias políticas de la visita.

El episodio recordó una controversia similar ocurrida en noviembre de 2025, cuando otro viaje de congresistas colombianos a Taiwán llevó a la Cancillería a pronunciarse sobre la posibilidad de abrir una representación del país en la isla. En esta ocasión, el diálogo entre el canciller y el embajador permitió reducir la tensión y reafirmar la postura diplomática de Colombia frente a China.

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