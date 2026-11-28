Un nuevo movimiento sísmico se registró en Colombia durante la madrugada de este sábado 28 de noviembre. Esta vez, el evento tuvo como referencia el municipio de Inzá, Cauca, en el área de influencia del volcán Puracé, y se caracterizó por su poca profundidad: apenas 7 kilómetros.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó el sismo a la 1:39 a. m., hora local, con una magnitud de 2.9. El boletín actualizado número uno identificó a Inzá como el lugar de referencia del movimiento, ocurrido en una zona cercana al complejo volcánico Los Coconucos.

Por su profundidad de 7 kilómetros, se trató de un evento superficial. Esta característica es relevante al analizar los efectos que puede tener un movimiento sísmico, pues los sismos poco profundos pueden percibirse en las zonas cercanas incluso cuando su magnitud no es elevada.

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#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-11-28, 01:39 hora local Magnitud 2.9. Profundidad 7 km, Inzá – Cauca, Colombia – Área de Influencia del Volcá… ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/mpBDUYBouy — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 28, 2026

El temblor en Cauca no fue el único reportado durante las primeras horas del sábado. Poco más de una hora antes, el SGC había informado sobre otro movimiento en San José del Palmar, Chocó, por lo que la actividad sísmica estuvo presente en dos departamentos del país durante la madrugada.

Otro sismo se registró en Chocó antes del movimiento en Cauca

El primer evento reportado ocurrió a las 12:26 a. m. en San José del Palmar, Chocó. Según el boletín del SGC, tuvo una magnitud de 3.0 y una profundidad de 96 kilómetros.

Aunque ambos movimientos se registraron durante la misma madrugada, presentaron características diferentes: el de Chocó fue más profundo, mientras que el de Inzá tuvo una profundidad de apenas 7 kilómetros.

Los dos eventos hicieron parte de los reportes de actividad sísmica publicados por el Servicio Geológico Colombiano durante las primeras horas del 28 de noviembre.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-11-28, 00:26 hora local Magnitud 3.0. Profundidad 96 km, San José del Palmar – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/1RpaC0fBer — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 28, 2026

¿Qué recomendaciones seguir durante un terremoto en Colombia? Ante un sismo, las autoridades de gestión del riesgo recomiendan mantener la calma y protegerse de objetos que puedan caer. Si la persona está dentro de una vivienda o edificio, debe alejarse de ventanas, espejos y muebles que puedan volcarse. También es importante agacharse, cubrirse la cabeza y el cuello y resguardarse debajo de una mesa resistente, si está cerca. No se recomienda correr hacia las salidas ni utilizar ascensores mientras ocurre el movimiento. Si el temblor ocurre en la calle, lo indicado es buscar un espacio abierto, lejos de fachadas, postes, árboles, cables y estructuras que puedan desprenderse. Quienes estén dentro de un vehículo deben reducir la velocidad y detenerse en un lugar seguro, sin quedar debajo de puentes o cerca de edificaciones. Después del sismo, se debe revisar si hay personas heridas y verificar posibles daños en la vivienda. Si el inmueble presenta afectaciones, es necesario evacuar cuando las condiciones lo permitan y no regresar hasta que las autoridades indiquen que es seguro. También se recomienda estar atento a posibles réplicas y seguir la información de los organismos oficiales. La preparación previa también es importante. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) aconseja tener un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, baterías, botiquín y documentos esenciales. Además, conviene establecer un punto de encuentro familiar y definir cómo comunicarse en caso de una emergencia.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.