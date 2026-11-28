Una versión sobre presuntos comentarios de María Fernanda Cabal contra Abelardo de la Espriella ante funcionarios estadounidenses desató un fuerte cruce de mensajes entre la exsenadora y Miller Soto, portavoz del Gobierno.

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(Vea también: “Fue a la embajada de EE. UU. a hablar mal de De la Espriella”: Néstor Morales, sobre Cabal)

La controversia comenzó luego de que el periodista Néstor Morales, durante su programa en Blu Radio, asegurara que Cabal habría acudido a la Embajada de Estados Unidos para hablar negativamente del entonces candidato presidencial. Según la versión divulgada por el comunicador, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, le habría contado lo sucedido al hoy mandatario colombiano.

El señalamiento tomó fuerza cuando Miller Soto reaccionó a esa información en su cuenta de X. El vocero del Gobierno respaldó públicamente lo dicho por Morales con un mensaje breve: “Esto es cierto”.

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La respuesta de Cabal no tardó. La excongresista del Centro Democrático publicó un video en el que rechazó las afirmaciones y cuestionó directamente al funcionario por respaldar una versión que, según ella, no corresponde a sus encuentros con representantes diplomáticos de Estados Unidos.

Además, le pidió comprobar cuándo tuvo lugar su última reunión oficial con algún integrante de la Embajada estadounidense. En su mensaje, aseguró que ese encuentro ocurrió hace más de un año y medio y puso en duda que las reuniones a las que asistió después tuvieran las características que se les atribuyen.

Cabal explicó cuáles fueron sus últimos encuentros en la Embajada de Estados Unidos

En su pronunciamiento, la exsenadora sostuvo que las dos reuniones posteriores a las que asistió fueron multitudinarias. Una se llevó a cabo en la residencia del embajador estadounidense y, en la otra, coincidió con las periodistas Darcy Quinn y Vanessa de la Torre, cuando Abelardo de la Espriella ya había sido elegido presidente.

“No diga mentiras, Miller Soto, vocero del Gobierno. Lo reto a usted a confirmar con la Embajada americana cuál fue mi última reunión oficial con algún funcionario de la Embajada, y le aseguro que fue hace más de año y medio”, manifestó Cabal.

La dirigente también cuestionó qué amenaza representaría para la actual administración y si sus vínculos con el Partido Republicano estadounidense estarían detrás de los señalamientos. Aseguró que ha mantenido su cercanía con ese sector político antes y después de la llegada de De la Espriella al poder.

“Yo he sido aliada incondicional antes y después de este Gobierno, pero me dejan serias dudas a qué juegan”, agregó.

Miller Soto respondió al reto de María Fernanda Cabal

El vocero de la Presidencia volvió a pronunciarse después del mensaje de la exsenadora y no se retractó de lo que había publicado. En una respuesta en X, sostuvo que no le correspondía hacer la verificación que le pedía Cabal, pues, según dijo, la persona que debía confirmar la información ya lo había hecho.

“Doctora Cabal, yo no debo confirmar nada. Yo solo sé que es cierto porque quien debía confirmar todo, lo confirmó hace rato. Y usted sabe que es así”, escribió Soto.

Doctora Cabal, yo no debo confirmar nada. Yo solo sé que es cierto porque quien debía confirmar todo, lo confirmó hace rato. Y usted sabe que es así. — Miller Soto (@millersoto) November 27, 2026

A la discusión también se sumó el exrepresentante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien lanzó críticas contra Cabal y recordó el respaldo que, según él, De la Espriella le habría brindado durante sus aspiraciones políticas. También la señaló de haberse distanciado del hoy presidente y de hablar en contra de él.

Por ahora, Cabal niega haber sostenido reuniones recientes con funcionarios estadounidenses para cuestionar a De la Espriella, mientras Soto mantiene su respaldo a la versión divulgada por Néstor Morales. El cruce se suma a las tensiones políticas que rodean al Gobierno y a figuras que antes estuvieron vinculadas a su proyecto.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.