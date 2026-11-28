Un movimiento sísmico de magnitud 3.0 fue reportado en San José del Palmar, Chocó, durante la madrugada del 28 de noviembre. El evento tuvo una profundidad de 96 kilómetros.

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Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo se registró a las 12:26 a. m. de este sábado. Sin embargo, gracias a que fue de moderada intensidad, no dejó afectaciones de ningún tipo.

El nuevo temblor tuvo lugar en el mismo municipio donde el pasado 10 de agosto se presentó uno de los eventos sísmicos más fuertes registrados en Colombia durante el siglo XXI. En aquella ocasión, el movimiento alcanzó una magnitud de 7,4 y tuvo una profundidad de 103 kilómetros, de acuerdo con los datos del SGC.

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Aquel terremoto fue sentido en distintas regiones del país y dejó miles de reportes ciudadanos. Desde entonces, la actividad sísmica en la zona ha sido objeto de seguimiento por parte de la entidad, que cuenta con una red de estaciones para monitorear estos fenómenos.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-11-28, 00:26 hora local Magnitud 3.0. Profundidad 96 km, San José del Palmar – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/1RpaC0fBer — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 28, 2026

¿Cómo y por qué reportar un sismo en Colombia?

Las personas que sienten un temblor pueden compartir su experiencia a través de la herramienta ‘Sismo Sentido’, habilitada por el Servicio Geológico Colombiano. El formulario está disponible en el portal sismosentido.sgc.gov.co y permite informar en qué lugar se percibió el movimiento y cuáles fueron sus efectos.

Para hacerlo, se debe seleccionar el evento sísmico correspondiente y señalar el departamento, municipio y ubicación aproximada en la que se encontraba la persona. También se pregunta si estaba dentro o fuera de una edificación, qué intensidad percibió y si observó movimientos de objetos, daños en construcciones u otras consecuencias.

Estos reportes son importantes porque ayudan al SGC a establecer cómo se sintió el sismo en diferentes lugares y a estimar su intensidad. La información ciudadana complementa los registros de los instrumentos de monitoreo y aporta datos para los estudios sobre amenaza sísmica en el país.

El formulario no reemplaza los canales destinados a reportar daños o solicitar atención de emergencias. Para esos casos, la entidad encargada es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.