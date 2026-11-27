La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el expresidente Gustavo Petro y la excongresista María José Pizarro por el caso de los llamados ‘sexo-contratos’, relacionado con las denuncias de Deicy Jiménez sobre presuntos beneficios laborales a cambio de favores.

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La decisión fue conocida por Noticias RCN, que informó que el proceso penal está en manos del magistrado Javier Fernando Fonseca, de la Sala de Instrucción del alto tribunal. La actuación busca esclarecer hechos que habrían ocurrido cuando Petro se desempeñaba como senador de la República.

Uno de los puntos que está bajo revisión es la vinculación de Jiménez a la Primera Vicepresidencia del Senado, dependencia que estuvo a cargo de Pizarro durante el periodo legislativo 2023-2024. Según el reporte del medio, en 2024 la mujer tuvo un contrato por cerca de 34 millones de pesos para prestar servicios de apoyo a la gestión.

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Entre las funciones contempladas en ese acuerdo estaban actividades relacionadas con la agenda legislativa regional y la atención al público. Jiménez sostuvo que llegó a esa contratación por recomendación de Petro y que la entonces congresista tenía conocimiento de la situación.

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En su momento, Pizarro confirmó que Jiménez trabajó en su dependencia, pero rechazó que hubiera irregularidades en el vínculo contractual. La excongresista también se pronunció públicamente sobre las acusaciones y defendió que la contratista cumplió con las labores administrativas que le fueron asignadas.

Petro también ha rechazado los señalamientos. Frente a las versiones sobre supuestos contratos entregados a cambio de relaciones, el exmandatario aseguró:

“Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante”.

Corte Suprema revisa los contratos de Deicy Jiménez

La nueva actuación se conoce después de que el magistrado Fonseca ordenara una inspección judicial en el Senado para recopilar documentos relacionados con las contrataciones de Jiménez. La diligencia hace parte de las verificaciones que adelanta la Sala de Instrucción para contrastar las versiones conocidas durante el proceso.

De acuerdo con Noticias RCN, la Corte mantiene bajo reserva los detalles específicos de los hechos y las pruebas que hacen parte del expediente. La información recolectada permitirá revisar las condiciones de los contratos, las personas que participaron en las vinculaciones y las posibles responsabilidades que puedan establecerse.

El caso tomó relevancia luego de que Jiménez denunciara que habría recibido contratos estatales por recomendación de Petro y a cambio de mantener relaciones íntimas con él. Esas afirmaciones han sido negadas por el expresidente y hacen parte de las actuaciones que adelantan distintas autoridades.

Por ahora, la apertura de la indagación previa no significa que Petro o Pizarro hayan sido declarados responsables de algún delito. La Corte deberá establecer si existen elementos para avanzar en el proceso y adoptar nuevas decisiones judiciales.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.