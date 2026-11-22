El periodista, columnista y escritor Felipe Zuleta protagonizó un segmento de entrevista con María Isabel Rueda para El Tiempo en el que mencionó a una mujer identificada como Betsy Andrade, a quien señaló como supuesta confidente de Gustavo Petro vinculada a Ecopetrol, al tiempo que relacionó el caso Deicy Jiménez con episodios pasados y cuestionó a colegas de oficio por sus críticas recientes. Durante la conversación, el comunicador sostuvo que al revisar los antecedentes surgen conexiones que, a su juicio, no resultan novedosas en la trayectoria política del exmandatario.

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Al referirse al nombre que puso sobre la mesa por primera vez en ese espacio, Zuleta planteó una pregunta directa a su entrevistadora sobre el entorno laboral de la persona mencionada y destacó el alcance de ese dato al tirar del hilo de los hechos. “Como por ejemplo, una que no ha aparecido en nada, pero pues que la primera vez que voy a mencionar el nombre, que era confidente de Petro. Entonces, ¿era quién? Era una señora que se llama Betsy Andrade. ¿Adivine dónde trabajaba? En Ecopetrol. No, tremendo. Entonces cuando usted empieza a jalar esa pita se da cuenta”, afirmó durante el diálogo con Rueda.

En el mismo tramo de la entrevista, el columnista vinculó el caso Deicy Jiménez con una historia que, según su relato, se conocía desde hace tiempo atrás, remitiéndose al paso de Petro por la Alcaldía de Bogotá. “Ahora, Petro, esto no es nuevo en Petro. Fíjese que este caso de Deicy Jiménez, él ya venía desde hace muchos años con eso. Nosotros sabíamos, desde la alcaldía, todos sabíamos esto”, expresó Zuleta, quien además puso el foco en la postura asumida hoy por otros comunicadores frente a denuncias sobre la vida privada y el comportamiento del exmandatario.

Zuleta contrastó los señalamientos que hoy circulan en el debate público sobre fiestas y consumos con el respaldo que, según él, mantuvieron durante años quienes ahora los formulan. “A mí lo sorprendente es que ahora hemos visto a colegas nuestros diciendo: Petro hacía fiestas, Petro andaba con travestis, Petro se drogaba, pero duraron cuatro años apoyando a Petro”, concluyó el periodista en el fragmento divulgado por el diario capitalino.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.