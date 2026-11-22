Por: El Espectador

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Un grave ataque con explosivos contra la fuerza pública se registró en las últimas horas en el departamento del Cesar. El Batallón Especial, Energético y Vial Número 2, situado en el municipio de La Jagua de Ibirico, fue el objetivo de un atentado que, según información emitida por el Ejército Nacional, dejó como saldo la muerte del soldado Estivinson José Epieyú Pushaina y 12 uniformados heridos. De acuerdo con el reporte oficial, el hecho sucedió aproximadamente a las 11:00 de la noche del sábado 22 de noviembre. Las detonaciones, acompañadas de disparos, causaron temor en los habitantes de la zona. Los militares afectados fueron llevados inmediatamente a centros médicos locales y del departamento para recibir atención.

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El Ejército Nacional, a través de un comunicado citado por El Espectador, condenó el ataque e instó a la ciudadanía a aportar información que sirva para identificar a los responsables. Se subraya la importancia de prevenir hechos violentos que amenazan la vida tanto de civiles como de miembros de la fuerza pública. Por su parte, Leonardo Favio Hernández Cataño, alcalde de La Jagua de Ibirico, expresó su rechazo frente a lo sucedido, pidió a la comunidad conservar la calma y mantenerse en sus viviendas ante posibles amenazas adicionales, incluidos ataques con drones.

El presidente Abelardo de la Espriella también se refirió al atentado, señalando en sus redes sociales que "los narcoterroristas los van a pagar con sangre" y prometió una respuesta contundente contra los responsables, enfatizando su intención de erradicar el fenómeno del narcoterrorismo en el país.

El Comando General de las Fuerzas Militares, liderado por el general Erick Rodríguez Aparicio, reafirmó en declaraciones difundidas por El Espectador que seguirán combatiendo a los grupos ilegales, fortaleciendo sus capacidades para preservar el orden público y la seguridad en las regiones afectadas. Además, la Defensoría del Pueblo lamentó el hecho y expresó su preocupación por el uso creciente de tecnologías y artefactos explosivos, manifestando solidaridad tanto con la fuerza pública como con la población civil. La entidad recordó que todas las partes deben respetar el derecho internacional humanitario, especialmente los principios de distinción (diferenciar civiles de combatientes), proporcionalidad y precaución.

En el contexto reciente, este atentado sucede una semana después de que la subestación de Policía de San Roque, en Curumaní, fuera igualmente atacada con granadas, lo que dejó heridos a dos policías y a un soldado tras el uso de drones cargados con explosivos. Hasta el momento, las autoridades no han identificado públicamente cuál estructura ilegal estaría detrás de estos hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los responsables del ataque con explosivos al Ejército en La Jagua de Ibirico?

De acuerdo con la información publicada por El Espectador, hasta el momento las autoridades no han identificado públicamente a los responsables del atentado con explosivos contra el Batallón Especial, Energético y Vial Número 2 en La Jagua de Ibirico, Cesar. Se invitó a la ciudadanía a proporcionar información para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

¿Qué es el principio de distinción en el derecho internacional humanitario?

El principio de distinción, mencionado por la Defensoría del Pueblo en su pronunciamiento y citado por El Espectador, es una regla fundamental del derecho internacional humanitario. Exige que las partes en un conflicto diferencien en todo momento entre civiles y combatientes, así como entre bienes de carácter civil y objetivos militares, con el fin de proteger la vida y la seguridad de la población no combatiente.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.