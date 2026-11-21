Deicy Jiménez volvió a pronunciarse sobre el caso de los presuntos ‘sexocontratos’ durante el gobierno de Gustavo Petro. Esta vez, reaccionó a las declaraciones de Jessica González, funcionaria del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien relató que habría sido presionada para hablar de una supuesta relación con el exmandatario, según un video publicado por Caracol Radio.

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“Hasta donde sé, es una más de las que tiene videos, señor Petro. Entregaré pruebas de que todas son o fueron modelos webcam o prepagos”, escribió Jiménez en Instagram. Posteriormente, aseguró que ampliará su denuncia y presentará elementos para respaldar sus señalamientos. “Santica no es”, añadió en referencia a González.

La reacción de Jiménez se produjo después de que Caracol Radio publicara el relato de la funcionaria. Según González, fue sometida a un interrogatorio de aproximadamente cuatro horas en instalaciones de la Presidencia, durante el cual le preguntaron por sus supuestos vínculos con Petro.

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La mujer aseguró que dos personas la abordaron cuando se encontraba en un baño y le pidieron someterse a una requisa. Según su versión, le quitaron el celular, el bolso y otras pertenencias antes de hacerle preguntas sobre el expresidente.

El testimonio de la funcionaria provocó una respuesta de Petro, quien cuestionó el procedimiento y señaló al actual director del Dapre, Carlos Ríos Puerta.

Sin embargo, la versión de González y las acusaciones de Jiménez corresponden a señalamientos que deberán ser examinados por las autoridades.

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Deicy Jiménez prepara nuevas pruebas para la Fiscalía

El caso tomó fuerza después de que Jiménez denunciara públicamente que habría mantenido encuentros sexuales con Petro a cambio de contratos estatales. En una entrevista con Semana, aseguró que existiría una red de cerca de 40 mujeres vinculadas a ese supuesto mecanismo.

La mujer también anunció que ampliará su declaración ante la Fiscalía y que entregará chats, audios, fotografías y otros soportes. Su defensa ha cuestionado el manejo de las diligencias y los aplazamientos relacionados con su testimonio.

La controversia se suma a las versiones sobre mujeres que habrían tenido acceso a espacios privados del poder durante el anterior gobierno. Por ahora, las denuncias están bajo el escrutinio de las autoridades y será la investigación la que determine si existieron irregularidades y quiénes estarían involucrados.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.