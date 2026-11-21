Por: VALORA ANALITIK

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Una nueva alerta se vuelve a encender en el país luego de que la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, advirtiera que, al 19 de noviembre, la batería marca 77,14 %, es decir, bajó 1,93 puntos en una semana, alejándose así del 80 %.

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Lo anterior, explicó la jefe de cartera, derivado de la ausencia de lluvias y el aumento de la temperatura.

Y eso no es todo, pues la ministra del Gobierno De la Espriella alertó que durante la última semana a los embalses llegaron cuatro de cada 10 litros de agua “que se esperan en un noviembre normal”.

Agregó que, con el calor, entre el 9 y 15 de noviembre casi todas las regiones usaron más energía de la esperada. Las térmicas cumplieron sus metas, pero no alcanzo para compensar.

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No obstante, rescató que el ahorro de las semanas anteriores no se perdió, sin ese, la batería estaría más baja.

En ese orden, hizo énfasis en que “no fallamos nosotros. Cambió el clima y por eso hay que ajustar el esfuerzo”.

La última advertencia tiene relación con la extensión del fenómeno de El Niño. Arboleda contó que la agencia del clima de Estados Unidos y el Ideam actualizaron su pronóstico.

“El Niño seguirá muy fuerte. Diciembre de 2026 y enero de 2027 serán los meses más difíciles y lo más probable es que las lluvias no regresen sino hasta mayo de 2027”.

Así las cosas, la ministra resaltó en que la meta para esta semana es que todas las regiones vuelvan a consumir menos de lo esperado, y recordó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella pagó $600.000 millones de la deuda de Air-E con las térmicas, y esta semana se giraron otros $300.000 millones.

Finalmente, hizo referencia a diciembre. “La navidad no se apaga, se enciende con inteligencia”.

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