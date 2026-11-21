En medio de las revelaciones sobre investigaciones claves en el país, una grabación enviada por Alicia Graham a sus allegados meses antes de fallecer se convirtió en elemento central dentro de las pesquisas judiciales que buscan esclarecer si su muerte constituyó realmente un homicidio.

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En dicho mensaje sonoro, la mujer expuso con evidente angustia haber sobrevivido a dos intoxicaciones consecutivas causadas por talio, una sustancia altamente tóxica detectada repetidamente en su organismo.

“Envenenada con talio, que belleza, pero eso fue lo que me tocó”, expresó Graham al iniciar aquel testimonio dirigido a su círculo familiar cercano.

Seguidamente, relató que permanecía en la capital colombiana recuperándose físicamente y sometiéndose a rigurosas valoraciones clínicas tras superar aquellos graves episodios médicos.

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“Estoy acá en Bogotá como levantándome del golpe un poco, de todo este bollo, haciéndome unos exámenes médicos. Y a ver qué hacemos porque pues la cosa está como harta”, manifestó la mujer en la grabación.

La víctima reconoció sentir profundo pánico frente a la posibilidad de enfrentar una nueva agresión tóxica, dudando que su salud resistiera otro ataque similar.

“Ya son cero y van dos. Yo por lo menos estoy muy asustada, me muero del susto de que me vuelvan a envenenar, marica. Yo no creo que el cuerpo me aguante una tercera envenenada”, confesó angustiada.

A pesar de la gravedad clínica descrita, Graham agradeció seguir con vida, calificando su supervivencia como un verdadero “milagro” tras confirmarse por segunda ocasión la presencia de talio en sus análisis.

“Dígale a Lucho que me tenga en cuenta en su rosario, que yo soy un milagrito andante todavía, todavía. Un besito, un besito, los adoro, los quiero mucho”, concluyó la grabación solicitando plegarias familiares.

Sospechas familiares y avance de la investigación

El médico tratante de la fallecida ratificó aquellos envenenamientos, concluyendo que únicamente una exposición externa explicaba las elevadas concentraciones de talio halladas en los exámenes toxicológicos practicados.

Ante semejante amenaza contra su integridad, Graham contrató los servicios de un investigador privado con el objetivo de descubrir quién intentaba asesinarla mediante esa sustancia química.

Aunque inicialmente atribuyeron su fallecimiento ocurrido el 17 de agosto de 2021 al cáncer que padecía, hoy sus hermanos Carlos y Cristina cuestionan seriamente esa versión clínica.

Ambos familiares sostienen que las intoxicaciones previas guardan relación directa con el deceso y tampoco descartan una presunta implicación de Juan de Bedout dentro de un posible homicidio.

Actualmente, este registro sonoro orienta las indagaciones oficiales de un caso que conmociona al país mientras persisten numerosos interrogantes por resolver.

¿Quién era Alicia Graham?

Alicia Graham Sardi fue una mujer nacida en Bogotá, reconocida en círculos sociales colombianos tras su fallecimiento ocurrido el 17 de agosto de 2021, caso actualmente investigado por posible envenenamiento.

Durante más de dos décadas estuvo casada con el empresario antioqueño Juan de Bedout, unión de la cual nacieron tres hijos antes de su posterior separación matrimonial.

En vida enfrentó un diagnóstico de cáncer de mama, enfermedad a la que inicialmente atribuyeron su muerte ocurrida en la capital colombiana a mediados de agosto de 2021.

Sin embargo, meses antes de fallecer, exámenes médicos practicados en Bogotá detectaron concentraciones inusualmente elevadas de talio dentro de su organismo en dos episodios clínicos distintos.

Alarmada por aquellos hallazgos toxicológicos, Graham envió mensajes de audio a sus familiares relatando su temor ante una posible intoxicación intencional y contrató investigadores privados para esclarecer los hechos.

Posteriormente, en noviembre de 2026, su caso cobró notoriedad nacional luego de que sus hermanos Carlos y Cristina solicitaran formalmente reabrir las pesquisas judiciales ante la Fiscalía General.

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