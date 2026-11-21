Además de los frecuentes temblores a nivel nacional, Colombia enfrentará un fin de semana de fuertes contrastes climáticos durante el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, combinando aguaceros intensos, tormentas eléctricas y temperaturas extremas en varias regiones.

Sigue a PULZO en Discover

A través del comunicado especial número 127, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) proyectó precipitaciones de moderadas a fuertes concentradas principalmente durante jornadas vespertinas y nocturnas.

Dichas lluvias impactarán sectores del centro y sur del Caribe, las regiones Andina y Pacífica, además del oriente amazónico, mientras otras zonas mantendrán condiciones atmosféricas mayoritariamente secas.

Pese a estos episodios húmedos, el organismo meteorológico advirtió que noviembre mantiene acumulados hídricos inferiores al promedio histórico por cuenta de la incidencia directa del fenómeno de El Niño.

Lee También

“No se han presentado con la intensidad ni la frecuencia esperadas”, señaló el Ideam al referirse al déficit pluvial persistente durante la actual segunda temporada invernal colombiana.

Pronóstico detallado para el sábado 21 de noviembre

Durante la jornada sabatina, los aguaceros más intensos golpearán el nororiente de Magdalena, norte de Cesar, sur de Bolívar y suroccidente de Córdoba bajo condiciones atmosféricas inestables.

Simultáneamente, sobre la región Andina caerán lluvias fuertes en Antioquia, suroriente de Santander, norte y occidente de Boyacá, norte y sur de Cundinamarca, Caldas y Risaralda.

En el litoral Pacífico colombiano, el monitoreo oficial anticipa precipitaciones abundantes sobre Chocó, sectores del norte y sur del Valle del Cauca, Cauca y Nariño durante todo el día.

Hacia el sur nacional, los chubascos fuertes cubrirán el occidente de Caquetá y oriente de Amazonas, mientras otras áreas amazónicas y de la Orinoquia registrarán lluvias leves.

Concretamente, habrá precipitaciones ligeras o moderadas en Sucre, Tolima, Huila, Quindío, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, Putumayo, Guainía y Vaupés según el comportamiento atmosférico local.

En contraste, prevalecerá tiempo seco en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, norte y centro de La Guajira, Atlántico, sur de Boyacá y oriente de Cundinamarca.

Respecto al comportamiento térmico sabatino, Valledupar alcanzará 39°C, Santa Marta y Montería marcarán 38°C, Riohacha subirá hasta 36°C y Barranquilla registrará máximas cercanas a 35°C.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cielo permanecerá entre ligeramente y parcialmente cubierto durante ambos días tras las lluvias ocasionales del viernes.

Panorama climático del domingo 22 y cierre de noviembre

Para el domingo 22 de noviembre, las tormentas y lluvias fuertes continuarán afectando el nororiente de Magdalena, norte de Cesar, centro y sur de Bolívar y sectores de Antioquia.

Igualmente, persistirán aguaceros en el norte de Boyacá, centro y sur de Cundinamarca, noroccidente de Tolima, Caldas, Risaralda, Amazonas, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Por otra parte, lloverá de manera ligera a moderada en La Guajira, Sucre, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Quindío, Huila, Meta, Casanare, Vichada, Guaviare, Caquetá y Putumayo.

En Bogotá, el Ideam proyectó nubosidad abundante todo el fin de semana, con lluvias moderadas vespertinas en localidades del norte, suroriente y occidente, disminuyendo durante la noche.

Los termómetros capitalinos oscilarán entre 9°C y 22°C, mientras en Cundinamarca las mayores precipitaciones dominicales se concentrarán especialmente sobre municipios ubicados en el centro y sur departamental.

Entretanto, el calor dominical en el Caribe alcanzará máximas de 37°C en Santa Marta, Valledupar y Montería, situándose alrededor de 36°C en Barranquilla y 35°C en Riohacha.

Finalmente, la autoridad ambiental destacó que los próximos diez días resultarán clave para evaluar el cierre mensual, advirtiendo que los aguaceros venideros resultarán insuficientes.

“Estas no serían suficientes para alcanzar los acumulados esperados”, puntualizó la entidad sobre las lluvias previstas durante la última semana de noviembre en territorio colombiano.

De esta manera, estos eventos meteorológicos podrían constituir las últimas precipitaciones relevantes antes de consolidarse el pico máximo de intensidad del fenómeno de El Niño sobre Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.