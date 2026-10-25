El escenario político colombiano enfrenta un fuerte remezón mediático tras los explosivos testimonios entregados por Deicy Jiménez, quien formuló graves acusaciones contra el expresidente Gustavo Petro.

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La denunciante es una mujer joven de aproximadamente 26 años, de origen humilde (según indicó Vicky Dávila), que decidió romper el silencio para exponer presuntos hechos de corrupción y tráfico de influencias institucionales en entrevista con Semana.

Su vinculación con el dirigente de izquierda se originó en Cali durante el año 2019, cuando Petro ejercía funciones legislativas como senador de la República.

Según explicó la ciudadana, el primer contacto ocurrió mediante una plataforma digital para adultos, donde el político se presentó inicialmente bajo un seudónimo alternativo.

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Posteriormente, la relación derivó en un vínculo sentimental reservado que motivó su posterior traslado a Bogotá para vincularse formalmente al sector público.

En la capital colombiana, Jiménez dijo que obtuvo diversas órdenes de prestación de servicios (OPS), mecanismo contractual estatal mediante el cual financió sus gastos personales.

La denunciante desempeñó labores contractuales en el Congreso de la República con la congresista María José Pizarro y luego en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Asimismo, confirmó la asignación de un contrato administrativo en el Ministerio del Interior, acumulando contratos oficiales continuos durante un lapso de cinco años.

De ahí salió a flote el video en el que es posible verla en las afirmaciones acerca del líder del Pacto Histórico, en medio de un relato que se divulgó este domingo 25 de octubre de 2026.

Revista Semana llevó a cabo esta publicación, replicada en redes sociales por múltiples cuentas de X (antes conocido como Twitter), donde es posible observarla. Ella es Deicy Jiménez:

Aquí la entrevista completa de @VickyDavilaH a Deicy Jiménez, en exclusiva para @RevistaSemana . La joven hace graves denuncias contra Gustavo Petro. Asegura que recibió contratos del Estado a cambio de servicios sexuales, habla de una presunta red de mujeres y afirma que transportó drogas para el expresidente. — Sofy Casas (@SofyCasas_) October 25, 2026

La mujer manifestó su desacuerdo ético con el manejo de recursos públicos, señalando que el exmandatario remuneraba encuentros íntimos favoreciendo laboralmente a varias jóvenes. Petro recientemente respondió al tema de las fiestas.

De acuerdo con su testimonio directo, existiría una red de entre 30 y 40 mujeres que recibían vinculaciones contractuales para satisfacer requerimientos personales.

La denunciante advirtió además que muchas participantes permanecen bajo intimidación constante o reciben recursos financieros para garantizar su silencio frente a la opinión pública.

Incluso detalló que, antes de culminar el mandato constitucional, varias colaboradoras consiguieron cargos de planta en entidades como la Superintendencia Nacional de Salud.

Por otra parte, Jiménez reveló la realización de fiestas clandestinas en hoteles y residencias, donde presuntamente circulaban sustancias ilícitas junto a mujeres acompañantes.

La ciudadana afirmó que conservó registros audiovisuales y fotográficos detallados de estos eventos, además de conversaciones mediante perfiles falsos de redes sociales.

Estas revelaciones coinciden temporalmente con advertencias del director del Dapre, Carlos Ríos, quien alertó sobre la presunta instrumentalización de 48 mujeres en el Estado.

Polémica de contratos con mujeres en Gobierno Petro

Las polémicas por contratos de mujeres durante el Gobierno de Gustavo Petro involucran casos de influenciadoras, presuntas redes de influencia y señalamientos sobre órdenes de prestación de servicios. Los hechos generaron investigaciones y fuerte debate político.

Un caso fue el de Gabriela Muñoz, estudiante de Derecho e ‘influenciadora’ vinculada a la Aeronáutica Civil en 2025. Las denuncias señalaron presuntas irregularidades en su contratación y en procesos relacionados con familiares y personas de su entorno.infobae+2

Muñoz tenía entonces 20 años. Según los reportes periodísticos, ella, su hermano y primos habrían tenido contratos en la entidad, lo que alimentó el debate sobre favoritismo político y falta de experiencia técnica.lasillavacia+2

El caso de Juliana Guerrero también marcó la administración. La joven politóloga estuvo cerca de ocupar la viceministrería de Juventudes del Ministerio de Igualdad, pero enfrentó cuestionamientos por inconsistencias en su perfil académico.agenciapi+2

Investigaciones periodísticas señalaron que Guerrero y su hermana Verónica habrían ofrecido a empresarios facilitar contratos en entidades estatales a cambio de comisiones y anticipos. La Fiscalía abrió investigaciones por presunto direccionamiento ilegal de contratos.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.