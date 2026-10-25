En medio de controversias políticas en las que figuras como ‘Matador’ están bajo lupa de la Fiscalía, un delicado señalamiento pone de nuevo en la mira al exmandatario Gustavo Petro.

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Vicky Dávila afirmó en Revista Semana que desde el pasado 28 de julio de 2026 recibió información por parte de una mujer llamada Deicy Jiménez, quien afirma que el expresidente le pagó servicios íntimos con contratos con el Gobierno Nacional de la pasada administración.

La periodista describió a la joven como una persona “humilde” y explicó que tuvo el primer encuentro con ella el pasado 28 de agosto para tener una conversación en la que conoció las razones para destapar las denuncias.

“No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el Gobierno de Gustavo Petro, usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”, aseguró Jiménez en conversación divulgada en Revista Semana.

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Este encuentro sale a flote poco después de que el director del Dapre, Carlos Ríos, aseveró que Petro “instrumentalizaba” a “48 mujeres” con ordenes de prestación de servicios (OPS), mecanismo contractual en el Estado.

En esa misma línea se presentó el relato de la mencionada, que aseguró sobre el exmandatario que “cuando las mujeres aceptan acompañarlo en sus fiestas o en sus reuniones, y a cambio les da contratos, es un abuso de poder, como un control que tiene para que no hablen”, tema que indicó sucedió con ella al añadir que tuvo relaciones íntimas con él.

“No quise volver a ceder en eso, pero sé que las demás mujeres sí aceptaron todo”, afirmó Jiménez, que agregó que varias de ellas amenazaron con exponer lo que sucedía y por eso el uso de la contratación para evitar las revelaciones que ella calificó como “cosas más delicadas”.

Manifestó que lo conoció en una página para adultos y que si bien se presentó como “un cliente más”, pues la supuesta relación se mantuvo durante tiempo después.

“Él puede hacer lo que quiera con su vida personal, lo que quiera, pero cuando se trata del país ya es algo delicado y no estoy de acuerdo con lo que hizo”, manifestó, al aclarar que en su momento Petro utilizó otro nombre en el sitio web mencionado.

“Empezamos un romance, una conexión muy íntima. Y decidí venirme para Bogotá y empecé a trabajar en el Senado. Y seguí trabajando con él”, relató al explicar que lo conoció en Cali, en 2019, cuando el señalado era congresista.

Jiménez aseveró que en la capital vivió gracias a los contratos que en ese momento fueron con el Congreso, específicamente con María José Pizarro. Asimismo contó que tuvo uno en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Lo cierto es que reveló que tuvo uno en el Ministerio del Interior durante el Gobierno, aunque nunca conversó con Armando Benedetti. Incluso, remarcó que recibió contratos durante 5 años.

El tema, sobre el que Petro reaccionó recientemente, sobre la cantidad de involucradas con el expresidente quedó sobre la mesa de acuerdo con la conversación presentada.

“Son muchísimas mujeres. Podríamos contar entre 30 y 40”, dijo Jiménez, que añadió: “Básicamente es para complacer sus necesidades sexuales”.

Incluso, aseguró que le transportó droga al exmandatario, algo que aseveró era uno de los requisitos para los supuestos encuentros íntimos, por lo que decidió tener registro audiovisual de lo sucedido.

“Tomé esa foto porque nunca confié en él y siempre quise tener evidencias. Y le tomé fotos a algo pequeño, de lo tanto que me llevaba a guardar. Y le tomé fotos a unas papeletas”, relató.

Además de que aseveró que tiene “amenazadas” a varias mujeres para que no hablen y que hay unas “calladas con dinero”, por lo que usó las contrataciones durante su mandato.

“Incluso antes de salir [de la Presidencia] las dejó ubicadas en planta. En la Superintendencia de Salud, en la Presidencia, en el Congreso, en muchos lugares”, señaló.

De hecho, afirmó que durante el Gobierno Petro hubo “fiestas sexuales, droga y eso” en las que participó el exmandatario que se hicieron en hoteles y en las casas de las demás mujeres, que en algunos casos lo grabaron.

Contó que varias de ellas eran jóvenes y muchas webcam, que en su mayoría son bachilleres, que en ninguno de los casos llegó a convertirse en una relación sentimental y que nunca pagó con dinero.

“Muchas chicas son conscientes de las fiestas de Gustavo, o sea, esa es la red en la que todas participan en las fiestas y todas se prestan para eso y tienen contratos”, afirmó.

Dávila remarcó que la mujer le dio videos y fotografías, junto a una copia de las charlas que tuvo durante el mandato de Petro por medio de los falsos perfiles creados en Facebook.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.