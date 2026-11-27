Un sismo de magnitud 2,6 se registró este viernes 27 de noviembre de 2026 en el municipio de El Litoral del San Juan, conocido como Docordó, en el departamento del Chocó, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico ocurrió a las 11:28 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad de 34 kilómetros.

De acuerdo con la información oficial, el evento fue localizado en las coordenadas 4,26° de latitud y -76,74° de longitud. Para establecer sus características, el SGC utilizó los registros de 23 estaciones de monitoreo, mientras que el reporte quedó clasificado con estatus manual.

Entre los municipios más cercanos al epicentro se encuentran Sipí, en Chocó, ubicado a 45 kilómetros; Calima, en el Valle del Cauca, a 46 kilómetros, y Trujillo, también en el Valle del Cauca, a 47 kilómetros.

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El movimiento telúrico tuvo una magnitud baja y se produjo a una profundidad intermedia. El reporte técnico permite conocer la ubicación y las características del evento sísmico registrado en esta zona del país.

No obstante, la información suministrada no incluye reportes sobre personas afectadas, daños materiales o consecuencias en las poblaciones cercanas.

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