Un nuevo movimiento telúrico fue reportado en Colombia durante la madrugada de este jueves 26 de noviembre. El sismo tuvo una magnitud de 3,9 y su epicentro fue localizado en el municipio de Istmina, departamento del Chocó, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El temblor ocurrió a la 1:49 a. m., hora local, y alcanzó una profundidad de 43 kilómetros. La información fue publicada por el organismo encargado del monitoreo de la actividad sísmica en el país.

Aunque el movimiento tuvo una magnitud inferior a 4,0, el reporte llamó la atención por la actividad registrada en esta zona del territorio nacional, donde se han presentado otros eventos sísmicos durante los últimos meses luego del terremoto del 10 de agosto.

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#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-11-26, 01:49 hora local Magnitud 3.9. Profundidad 43 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/BDNvnyDT4o — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 26, 2026

¿Cómo y por qué reportar un temblor en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) cuenta con el formulario de Sismo Sentido, una herramienta que permite a las personas informar si percibieron un movimiento telúrico y describir cómo lo experimentaron. Este registro es importante porque complementa los datos que recopilan los instrumentos de monitoreo y ayuda a conocer los efectos de un sismo en diferentes zonas del país.

Para reportar un temblor, los ciudadanos deben ingresar al sitio web oficial del SGC y buscar la opción Sismo Sentido. Allí pueden completar el cuestionario con información como el lugar donde se encontraban, la intensidad con la que percibieron el movimiento, cuánto duró y qué efectos observaron en objetos, muebles o edificaciones.

El reporte también permite identificar las zonas donde un mismo evento fue percibido por la población, incluso cuando se encuentra lejos del epicentro. Estos testimonios aportan información para complementar los registros instrumentales y ayudan a los especialistas a estudiar el comportamiento de los sismos en Colombia.

Es importante tener en cuenta que informar que se sintió un temblor no significa que se esté reportando una emergencia ni que se esté solicitando ayuda. Si una persona observa daños estructurales, personas heridas o una situación que represente peligro, debe comunicarse directamente con los organismos de emergencia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.