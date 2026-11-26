Un momento particular se presentó durante la audiencia de imputación contra los dos hombres señalados de participar en la toma de rehenes en el Éxito de Cartagena. Mientras la Fiscalía exponía los cargos en su contra, la jueza tuvo que llamarles la atención porque, al parecer, no estaban prestando suficiente atención a la diligencia e incluso uno de ellos parecía quedarse dormido.

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“Necesito que estén escuchando. Se está quedando dormido”, expresó la funcionaria judicial al advertir la desconcentración de los detenidos durante la lectura de la imputación. El llamado de atención quedó registrado en video y fue difundido por Noticias Caracol, que reportó los detalles de la audiencia.

Los hombres procesados son Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, quienes fueron capturados tras el operativo que permitió rescatar a 76 personas que permanecían retenidas en el establecimiento comercial de La Castellana.

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#EnDesarrollo “Necesito que estén escuchando. Se está quedando dormido”. Este es el momento en que la jueza de Cartagena le llama la atención a los dos detenidos por el secuestro en el Éxito de Cartagena ante la desconcentración de los hombres durante la lectura de imputación por parte de la Fiscalía. — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 26, 2026

La intervención de la jueza se produjo mientras el ente acusador explicaba los señalamientos que recaen sobre ambos. En las imágenes de la diligencia virtual, compartidas por Blu Radio, se observa a Torres mirando para otro lado y recargándose en una pared, lo que provocó la reacción de la juez Ingrid Elena Reyes.

Asimismo, en otro momento de la audiencia, Mejía Blandón bosteza mientras el fiscal del caso explicaba por qué las autoridades dieron de baja a quien sería el tercer secuestrador.

Así fue la muerte del tercer presunto implicado. Dice la Fiscalía que intentó atacar a un integrante de la Policía. https://t.co/EZOcypSHFZ — César Melo (@Cesar_Melo_) November 26, 2026

Capturados por toma de rehenes en Cartagena no aceptaron cargos

Durante la audiencia, Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón manifestaron que no aceptaban los cargos atribuidos por la Fiscalía. Esto significa que fueron vinculados formalmente al proceso penal como imputados, pero no admitieron responsabilidad por el delito señalado por el ente acusador.

La investigación está relacionada con los hechos ocurridos en el supermercado Éxito de La Castellana, donde decenas de personas quedaron retenidas durante varias horas, luego de un intento de hurto que derivó en una toma de rehenes.

El operativo de las autoridades permitió liberar a 76 personas y dejó dos capturados, además de un tercer presunto implicado que murió durante el ingreso de los uniformados al establecimiento.

Con la imputación y la decisión de los procesados de no aceptar cargos, el caso continúa su curso ante la justicia, que deberá establecer la responsabilidad de los dos hombres en los hechos investigados.

Así fue la liberación de rehenes en Cartagena

Luego de 16 horas de secuestro, un grupo élite de la Policía logró ingresar al Éxito para liberar a las personas que aún estaban allí retenidas. En la operación, una persona murió, pero aún no hay claridad sobre las circunstancias en las que esto sucedió. También capturaron a algunos de los delincuentes.