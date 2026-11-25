Por: El Espectador

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Las comunidades del Catatumbo atraviesan una situación alarmante de soledad y vulnerabilidad, según advierte el asistente de investigación de Human Rights Watch para Colombia, Nelson González Sánchez. De acuerdo con esta fuente, los habitantes han manifestado sentirse abandonados frente a la presión constante de los grupos armados y ante las evidentes limitaciones del Estado en su labor de control territorial. A este difícil panorama se suma una reciente oleada de amenazas dirigidas no solo hacia la población civil, sino también contra organismos humanitarios encargados de proteger los derechos de quienes viven en medio del conflicto.

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La Defensoría del Pueblo, bajo la dirección actual de Iris Marín Ortiz, denunció públicamente estos hechos. La alerta más significativa surgió el 22 de noviembre, cuando la Defensoría reportó la circulación de un video en el que aparecen siete hombres vestidos con ropa de camuflaje y armados, entre ellos Carlos Eduardo García Téllez, alias “Andrey Avendaño”, reconocido como uno de los líderes principales del frente 33 de las disidencias de las Farc —grupo armado que ha tenido presencia histórica en la región. En el video, el grupo formula señalamientos contra la Defensoría y los personeros municipales, sobre todo el de Tibú. La acusación se basa en una supuesta alianza de estos organismos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), un grupo rival en la zona. Estos señalamientos representan una amenaza grave para la seguridad e integridad de los funcionarios humanitarios, quienes se dedican a la defensa de los derechos de las comunidades afectadas por la violencia.

No obstante, el riesgo no proviene únicamente del frente 33. La misma Defensoría del Pueblo informó que, la semana pasada, miembros del Eln también ejercieron presiones y amenazas sobre sus funcionarios. Durante misiones humanitarias, los hombres armados de esta guerrilla no solo intimidaron a los empleados de la entidad, sino que además revisaron sus equipos de comunicación, una muestra clara de intimidación y obstaculización de la labor de protección de derechos.

Este entramado de hostigamiento e inseguridad configura un escenario en el que las comunidades dependen cada vez más de la presencia de organismos humanitarios, cuyas tareas resultan fundamentales en medio de una crisis prolongada. Datos denunciados por la Defensoría revelan la gravedad de la crisis humanitaria, haciendo énfasis en los numerosos hechos violentos reportados en cortos periodos de tiempo. Sin condiciones mínimas de seguridad, tanto para funcionarios como para la población, la situación en el Catatumbo se complica y exige respuestas inmediatas, especialmente en la garantía de protección de los derechos fundamentales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué denunció la Defensoría del Pueblo frente a las amenazas en el Catatumbo?

La Defensoría del Pueblo denunció amenazas provenientes de los grupos armados en la región del Catatumbo. Entre los hechos reportados, destaca la divulgación de un video del frente 33 de las disidencias de las Farc—liderado por alias “Andrey Avendaño”—donde se acusa a la propia Defensoría y a los personeros municipales de supuestas alianzas con el Eln. Además, la entidad reportó presiones similares ejercidas por el Eln contra funcionarios humanitarios, quienes fueron amenazados y requisados durante misiones en la zona.

¿Por qué las comunidades del Catatumbo se sienten desprotegidas ante los grupos armados?

De acuerdo con testimonios recogidos por Human Rights Watch y la Defensoría del Pueblo, las comunidades del Catatumbo se sienten desprotegidas por el abandono estatal y la creciente presión de los grupos armados. La situación empeora por las amenazas y hostigamientos a los organismos humanitarios encargados de velar por sus derechos, lo que limita su capacidad de acción y agrava la crisis humanitaria en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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