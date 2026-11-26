El operativo policial que permitió liberar a 76 personas retenidas en un supermercado de Cartagena dejó un hombre muerto. Luego de que circularan versiones en redes sociales sobre lo ocurrido, el Ministerio de Defensa entregó una explicación sobre las circunstancias en las que los uniformados le dispararon.

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La entidad señaló que los policías fueron “atacados” cuando ingresaron al establecimiento para rescatar a las personas que permanecían bajo el control de los responsables del intento de hurto. En medio de esa intervención se produjo el enfrentamiento que terminó con la muerte de uno de los sujetos que estaba en el lugar.

Según la aclaración oficial, el hombre abatido vestía de manera similar a los captores y portaba armas mientras custodiaba a los rehenes. Estas condiciones, sumadas a la situación de riesgo que enfrentaban los uniformados al entrar al supermercado, hicieron parte de las circunstancias reportadas por las autoridades sobre el procedimiento.

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El pronunciamiento del Ministerio de Defensa se conoció ante las publicaciones que comenzaron a circular en plataformas digitales y que difundían versiones no confirmadas sobre la muerte del hombre durante el operativo.

#Atención| Ante versiones no verificadas en redes, el Ministerio de Defensa aclaró que, durante el rescate de 76 rehenes en Cartagena, los uniformados fueron atacados al ingresar y abatieron a un sujeto que vestía similar a los captores y portaba armas mientras los custodiaba. Más de 40 testigos señalaron que eran tres delincuentes; dos fueron capturados y la Fiscalía será la encargada de verificar los hechos ocurridos. Vía: @yankchristopher https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 26, 2026

Fiscal narró por qué fue abatido sospechoso en toma de rehenes en Cartagena

Durante la audiencia de judicialización de los capturados por la toma de rehenes en el Éxito de Cartagena, el fiscal también explicó las circunstancias en las que murió el tercer presunto implicado en el caso. Según el relato presentado ante el juez, el hombre se encontraba en el área de equipos móviles del establecimiento cuando se produjo el enfrentamiento con los integrantes del grupo de operaciones especiales de la Policía.

El funcionario explicó que el sospechoso habría intentado atacar a los uniformados cuando estos ingresaron al lugar como parte del procedimiento para recuperar el control del supermercado y liberar a las personas retenidas. Ante esa reacción, los policías utilizaron sus armas de dotación para protegerse y dispararon contra el sujeto, quien terminó abatido.

Así fue la muerte del tercer presunto implicado. Dice la Fiscalía que intentó atacar a un integrante de la Policía. https://t.co/EZOcypSHFZ — César Melo (@Cesar_Melo_) November 26, 2026



“Fue neutralizado uno de los victimarios, estaba ubicado en la zona de equipos móviles del Éxito de Cartagena, quien trató de reaccionar contra la humanidad de los funcionarios de operaciones especiales, quienes para salvar su integridad reaccionan con su armamento de dotación impactando a este sujeto”, relató el fiscal durante la diligencia judicial.

Así fue la liberación de rehenes en Cartagena

Luego de 16 horas de secuestro, un grupo élite de la Policía logró ingresar al Éxito para liberar a las personas que aún estaban allí retenidas. En la operación, una persona murió, pero aún no hay claridad sobre las circunstancias en las que esto sucedió. También capturaron a algunos de los delincuentes.