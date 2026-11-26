Por: Portal Bogotá

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Cerca de 20 estudiantes sordos del Colegio Pablo de Tarso, ubicados en la localidad de Bosa, vivieron una jornada educativa inclusiva gracias a la colaboración entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y un equipo de intérpretes de lengua de señas colombiana (LSC) y herramientas visuales. Durante esta actividad, llamada la Ruta del Agua, los jóvenes de bachillerato participaron activamente en talleres enfocados en el conocimiento del origen y recorrido del agua hasta sus hogares, así como en prácticas responsables para su consumo y cuidado, según informó la EAAB.

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La gestora de esta iniciativa fue Yulie Duque Martínez, docente sorda del mismo colegio, quien motivada por una publicación en las redes sociales de la EAAB, sobre una jornada educativa previa realizada en otra institución, decidió solicitar el desarrollo de la Ruta del Agua en su plantel. Duque recalcó la importancia que tienen estos espacios para la comunidad sorda y expresó que sus estudiantes también buscan aprender, plantear inquietudes y compartir saberes respecto al cuidado del recurso hídrico.

Con el acompañamiento de intérpretes de lengua de señas, la jornada logró que la información y las experiencias fueran accesibles para los asistentes. Uno de ellos, Johan Daniel Barragán, valoró la oportunidad de participar y aseguró que en su familia ponen en práctica acciones de ahorro de agua, especialmente durante actividades cotidianas como el baño o el lavado de ropa.

Sandra Díaz, profesional social de la interventoría del contrato La Despensa, subrayó el valor de esta experiencia tanto para los estudiantes como para los profesionales encargados. Díaz señaló que el reto consistía en diseñar actividades ajustadas a las necesidades comunicativas de las personas sordas, lo que a su vez impulsa a los profesionales sociales a formarse en lengua de señas con el fin de fortalecer la sensibilización en torno al cuidado del agua y mejorar los procesos educativos.

La jornada en el Colegio Pablo de Tarso refleja la importancia de incluir recursos de comunicación accesibles en programas de educación ambiental, de manera que los estudiantes sordos también puedan involucrarse, participar y construir conocimiento en torno a la protección del agua, de acuerdo con la información compartida por la EAAB.

¿Cómo fue la jornada pedagógica sobre el cuidado del agua para estudiantes sordos en Bogotá?

La jornada se organizó en el Colegio Pablo de Tarso de Bosa, donde cerca de 20 estudiantes sordos participaron en talleres de la Ruta del Agua liderados por la EAAB. Gracias a la intervención de una docente sorda y el uso de intérpretes de lengua de señas colombiana y herramientas visuales, los estudiantes aprendieron sobre el origen, uso responsable y recorrido del agua en un entorno de comunicación accesible.

¿Por qué es importante la lengua de señas colombiana (LSC) en la educación ambiental?

La lengua de señas colombiana (LSC) fue clave para permitir la participación de estudiantes sordos en las jornadas educativas sobre el cuidado del agua. El uso de LSC garantiza una comunicación efectiva, promueve la inclusión de la comunidad sorda y facilita que estos estudiantes también accedan a procesos de sensibilización, aprendizaje y construcción colectiva de conocimiento ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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