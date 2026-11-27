Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Dos personas fueron detenidas en una zona rural de Puerto Gaitán, Meta, durante un operativo llevado a cabo por las autoridades, donde se halló un camión tipo NPR con material explosivo y una motocicleta. De acuerdo con la información recogida en el lugar de los hechos, estos elementos estaban vinculados con un supuesto plan para atentar contra instalaciones militares del departamento, según indicaron las primeras investigaciones. Este resultado surge luego de un trabajo coordinado entre unidades de inteligencia del Ejército y la Policía Nacional, quienes interceptaron a los sospechosos en el instante previo a que se concretara el ataque, logrando así su detención en flagrancia y asegurando los vehículos para las respectivas diligencias judiciales.

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La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, detalló que los indicios recolectados durante el procedimiento sugieren una posible conexión entre los capturados y el Frente 39 Arcesio Niño, una estructura delictiva presuntamente dirigida por alias Antonio Medina. Sin embargo, la funcionaria subrayó que esta hipótesis hace parte de las primeras averiguaciones y que solo podrá ser confirmada por las autoridades judiciales encargadas. Este operativo de inteligencia fue anunciado públicamente por el presidente Abelardo De La Espriella, quien reconoció que la acción fue el resultado de la cooperación entre las fuerzas militares y policiales, permitiendo anticiparse y neutralizar una amenaza que podría haber afectado gravemente la seguridad en el Meta.

El contexto de este operativo está marcado por la reciente ola de violencia vivida en la región, pues solo dos días antes, un atentado con carro bomba frente a la Gobernación del Meta, en Villavicencio, dejó veintitrés personas heridas, de acuerdo con datos suministrados en el relato periodístico. Ante estos hechos, Cortés destacó el compromiso y la respuesta oportuna de los uniformados, a la vez que envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, asegurando que continuará articulando esfuerzos con las autoridades para reforzar la seguridad y prevenir futuras acciones violentas.

Este resultado se da dentro del esfuerzo constante por parte de la Fuerza Pública para combatir las estructuras criminales que atentan contra la tranquilidad en la región. De acuerdo con la información oficial, la disposición para no tolerar estos hechos es total y se mantiene el compromiso de actuar de manera contundente ante cualquier intento de desestabilización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe del plan frustrado en Puerto Gaitán con material explosivo?

Según las autoridades y fuentes como la gobernadora del Meta, el plan habría estado orientado a atentar contra instalaciones militares, usando un camión tipo NPR y una motocicleta, ambos incautados durante el operativo. No se han precisado detalles adicionales sobre el objetivo específico, pero los primeros hallazgos apuntan a una posible conexión de los capturados con el Frente 39 Arcesio Niño.

¿Quién lidera el Frente 39 Arcesio Niño y de qué se le acusa?

De acuerdo con lo informado por Rafaela Cortés, el Frente 39 Arcesio Niño estaría bajo el liderazgo de alias Antonio Medina. Aunque la relación de los detenidos con esta estructura criminal aún debe ser probada por las autoridades judiciales, se sospecha que dicha organización está involucrada en acciones violentas en el departamento, como la preparación de atentados contra fuerzas militares.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.