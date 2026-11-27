Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Después de más de tres meses sin tener información sobre su paradero, la comunidad de Ábrego, Norte de Santander, fue testigo de un desenlace trágico: Anyi Jácome fue encontrada sin vida en una zona rural del municipio. De acuerdo con los informes preliminares citados en el reporte, el hallazgo del cuerpo ocurrió el jueves 26 de noviembre, en el sector de Monte Redondo, al costado de la vía que une a Ocaña con Ábrego. Las primeras indagaciones indican que Jácome presentaba heridas ocasionadas por arma de fuego. Su familia acudió al lugar y confirmó su identidad, mientras las autoridades comenzaron con las diligencias pertinentes para esclarecer las circunstancias de su muerte.

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La desaparición de Jácome tiene antecedentes claros: fue secuestrada junto con tres integrantes de la Policía Nacional y pasó 101 días en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La retención se produjo el 17 de agosto de 2026, cuando la víctima y los policías viajaban en un vehículo particular por la carretera que conecta Cúcuta y Ocaña, específicamente en jurisdicción de Bucarasica. Según la información facilitada en el texto, miembros armados del ELN interceptaron el vehículo e inmediatamente se atribuyeron el secuestro.

Los tres uniformados retenidos con Jácome pertenecían a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, conocida como Dijín. Fueron identificados como el mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña. Un mes después de su retención, el ELN divulgó una prueba de supervivencia, en la que hizo señalamientos sobre presuntos vínculos de los policías con el frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo con el que sostiene disputas armadas en el Norte de Santander. Cabe destacar que estas afirmaciones corresponden exclusivamente a versiones entregadas por el ELN y no a hechos comprobados por las autoridades.

La región del Catatumbo, donde ocurrió el secuestro, es reconocida por la presencia de varios grupos armados ilegales y por disputas territoriales relacionadas con economías ilícitas. Tras el hallazgo de Jácome, los tres policías siguen privados de la libertad y no existen novedades sobre su liberación ni acerca de su estado. La Defensoría del Pueblo rechazó el asesinato, expresó su apoyo a la familia de la víctima y solicitó esclarecer los hechos, además de exigir respetar y garantizar la vida de los secuestrados. El presidente Abelardo de la Espriella instruyó a las fuerzas militares y de policía a desplegar operaciones en Catatumbo y el resto de Norte de Santander, con el objetivo de encontrar a los responsables y dar con el paradero de los uniformados. La muerte de Anyi Jácome impulsa una nueva investigación que permita esclarecer lo ocurrido durante los 101 días de cautiverio, en medio de la incertidumbre por los policías aún secuestrados.

¿Cómo fue el secuestro de Anyi Jácome y los policías en Norte de Santander?

El secuestro sucedió el 17 de agosto de 2026, cuando Anyi Jácome y tres policías viajaban en un vehículo particular por la vía que une Cúcuta y Ocaña. Según los reportes consignados, fueron interceptados en jurisdicción de Bucarasica por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes posteriormente asumieron la autoría del hecho. El grupo armado mantuvo cautivos a Jácome y a los uniformados durante 101 días y se atribuyó el secuestro, además de hacer señalamientos no comprobados contra los policías retenidos.

¿Qué significa Dijín y cuál es su función en la Policía Nacional?

Dijín corresponde a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, una dependencia de la Policía Nacional encargada de labores investigativas y de cooperación internacional frente a delitos graves. En el caso relatado, los tres policías secuestrados pertenecían a esta entidad, la cual cumple funciones estratégicas tanto en la investigación criminal como en la coordinación con Interpol para combatir el crimen en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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