Barranquilla le dio la bienvenida a la Navidad 2026 con el encendido de uno de sus símbolos más reconocidos: el árbol gigante ubicado junto al monumento de la Ventana al Mundo. Más de 3.000 personas llegaron hasta el norte de la ciudad para presenciar el espectáculo que marca, por octavo año consecutivo, el comienzo de la temporada navideña en Colombia.

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La estructura, instalada por Tecnoglass, alcanza los 66 metros de altura, es decir, supera por 21 metros al monumento que la acompaña. Por sus dimensiones, se encuentra entre los árboles navideños más grandes de Latinoamérica y se ha convertido en uno de los principales atractivos de diciembre en la capital del Atlántico.

El montaje cuenta con 468.000 luces LED distribuidas en 78.000 módulos que pueden programarse a distancia. Gracias a esta tecnología, el árbol funciona como una enorme pantalla de video en la que aparecen animaciones, figuras, colores y mensajes que cambian constantemente. El espectáculo estará disponible para los visitantes hasta el 6 de enero de 2027.

Detrás de la instalación hay un trabajo que comenzó desde octubre y en el que participaron más de 120 colaboradores de Tecnoglass. El equipo se encargó de ensamblar cada pieza de la estructura y ubicar los elementos luminosos que permiten transformar el árbol en un espectáculo visual de gran tamaño.

La inauguración también tuvo un componente musical inspirado en la película ‘Toy Story’, con un show que llamó la atención tanto de los niños como de los adultos. La protagonista de la noche fue Isabella Daes, reina de los niños del Carnaval de Barranquilla 2027, quien tuvo el honor de encender las luces al tocar una de las estrellas que hacía parte de la presentación.

Durante el evento, Christian Daes, COO de Tecnoglass, expresó su emoción por la llegada de una nueva temporada de fin de año. “Que Dios nos permita vivir muchos momentos más como esta Navidad”, manifestó mientras el cielo barranquillero comenzaba a iluminarse con el espectáculo preparado para la ocasión.

La celebración terminó con una presentación de fuegos pirotécnicos, manejados por personal experto y bajo condiciones controladas. Durante cerca de una hora, las luces del árbol y las explosiones de colores en el cielo acompañaron a los miles de asistentes que se reunieron alrededor de la Ventana al Mundo para darle la bienvenida a la Navidad.

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