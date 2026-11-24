Por: El Espectador

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El exministro del Interior Armando Benedetti enfrenta ahora un juicio disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación, por declaraciones que emitió hacia la exmagistrada Cristina Lombana, hoy secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). El organismo de control elaboró un pliego de cargos contra Benedetti y lo citó para responder por las presuntas faltas cometidas, tras referirse a Lombana con los calificativos de "loca demente" durante una entrevista telefónica en medio de un procedimiento realizado en su residencia de Barranquilla.

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Según el Ministerio Público, los medios de prueba incorporados en la actuación permiten evidenciar que Benedetti, cuando se desempeñaba como ministro del Interior, utilizó expresiones que constituyen injurias contra otra servidora pública. El ente señala que este comportamiento fue consciente y voluntario, con el propósito de desacreditar ante la sociedad a una funcionaria judicial que cumplía su labor. Por tal razón, la imputación provisional contra Armando Alberto Benedetti Villaneda se hace a título de dolo, advirtiendo que le era exigible "una conducta diferente", pues pudo expresarse respecto a la situación que vivía sin atentar contra el buen nombre, honra y dignidad de la magistrada ni la credibilidad de la rama judicial, tal como se lee en el documento emitido por la Procuraduría.

De acuerdo con la Sala Disciplinaria de Instrucción, la postura esperada del entonces ministro, en caso de desacuerdo con un proceso judicial, era controvertirlo dentro de los canales institucionales y en el marco del ejercicio de defensa, pero si optaba por manifestarse públicamente, como ocurrió, debía hacerlo respetando la ley, sin acudir a expresiones injuriosas. La decisión de llamarlo a juicio fue tomada el martes 24 de noviembre. Los hechos, por los que deberá rendir cuentas, se originaron el 11 de noviembre de 2025, cuando Benedetti, durante una comunicación telefónica con medios, se refirió en términos desobligantes a Lombana, quien tenía a su cargo investigaciones por presunta financiación irregular y tráfico de influencias en su contra.

En aquella intervención, Benedetti no solo cuestionó la idoneidad de la magistrada, recordando que desde 2023 ya no es congresista, sino que además catalogó como ilícita la actuación de Lombana. La Procuraduría analiza si estas expresiones constituyeron una falta disciplinaria, especialmente en lo relativo al respeto que exige la función pública hacia las instituciones y demás servidores.

Como parte del proceso, el ente de control dispuso escuchar el testimonio de Lombana, quien responderá inicialmente por escrito a un cuestionario, aunque podrá solicitar hacerlo de forma presencial en una audiencia si así lo desea.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a Armando Benedetti?

La Procuraduría General de la Nación citó a Armando Benedetti a un juicio disciplinario por proferir expresiones calificadas como injuriosas contra la exmagistrada Cristina Lombana, durante una entrevista telefónica relacionada con una investigación judicial en su contra. El Ministerio Público consideró que Benedetti, como servidor público, tenía la obligación de manifestar sus desacuerdos utilizando los procedimientos establecidos, sin vulnerar la honra y dignidad de otros funcionarios, de acuerdo con la información suministrada por el propio órgano de control.

¿Qué papel cumple la Procuraduría en los procesos disciplinarios contra funcionarios públicos?

La Procuraduría General de la Nación es el ente encargado de investigar y sancionar disciplinariamente a los servidores públicos en Colombia. En casos como el de Armando Benedetti, su función es analizar las conductas denunciadas, valorar las pruebas presentadas y determinar si se vulneraron los principios y deberes de la función pública, garantizando así el respeto a la institucionalidad y la legalidad en el trato entre funcionarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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