Por: CENET

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Entre el 17 y el 22 de noviembre, LATAM Airlines logró movilizar a más de 3.000 pasajeros hacia Barranquilla, combinando vuelos regulares en Colombia y operaciones chárter internacionales procedentes de Argentina, Perú y Brasil. Esta acción respondió a una notoria alza en la demanda de viajeros que buscaban llegar a la capital del Atlántico durante esa semana, por lo que la aerolínea reforzó su programación habitual con vuelos especiales desde ciudades como Buenos Aires, Lima y Belo Horizonte, de acuerdo con la información proporcionada por la propia compañía.

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La red de rutas domésticas fue clave para canalizar el movimiento de pasajeros dentro de Colombia, mientras que las conexiones internacionales de carácter temporal facilitaron la llegada y salida de viajeros adicionales en respuesta al flujo superior al promedio. LATAM Airlines estableció vuelos directos desde Buenos Aires, permitiendo que los pasajeros llegaran a Barranquilla el 21 de noviembre y partieran de regreso al día siguiente. Por otra parte, las conexiones desde Lima se coordinaron para llegar a su destino los días 20 y 21 de noviembre, con retornos entre el 22 y el 23. La ruta directa desde Belo Horizonte conectó a Brasil con Barranquilla el 18 de noviembre, con el vuelo de regreso programado para el 22.

Según Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia, "en LATAM trabajamos para ofrecer alternativas de conectividad dinámica y que respondan a las necesidades de los viajeros y las regiones". Esta declaración respalda la estrategia de la aerolínea de ajustar su capacidad y rutas conforme a los picos de demanda en determinados mercados y temporadas. La empresa señaló que el refuerzo de vuelos internacionales y la implementación de operaciones chárter forman parte de los mecanismos que emplea para responder a circunstancias especiales, al mismo tiempo que mantiene su red regular de conexiones nacionales.

La presencia de estos vuelos durante una corta ventana de tiempo también evidencia el rol de Barranquilla como destino central para eventos y actividades que requieren mayor capacidad de transporte aéreo. Este tipo de situaciones muchas veces implica coordinar refuerzos tanto en los aeropuertos de origen como de destino, demostrando la importancia de flexibilidad operativa en el sector de la aviación comercial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las rutas internacionales temporales que LATAM Airlines habilitó hacia Barranquilla?

LATAM Airlines implementó rutas temporales desde Buenos Aires (Argentina), Lima (Perú) y Belo Horizonte (Brasil) hacia Barranquilla. Estas operaciones se ajustaron específicamente para cubrir el incremento en la demanda de pasajeros durante una semana puntual de noviembre, según información entregada por la propia compañía.

¿Por qué LATAM Airlines recurrió a vuelos chárter y refuerzos en su programación durante noviembre?

La aerolínea recurrió a vuelos chárter y refuerzos temporales debido a un período de alta demanda de viajeros hacia Barranquilla. Como parte de su estrategia, LATAM utiliza tanto su red regular como operaciones específicas para responder de manera dinámica a los flujos adicionales de pasajeros que se generan en momentos clave del año o en mercados con necesidades especiales, de acuerdo con la información difundida por la empresa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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