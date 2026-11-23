En medio del escándalo por los títulos de la congresista Verónica Estrada, salió a flote cómo opera un esquema escolar de triple titulación académica diseñado específicamente para mujeres, mediante el cual el Colegio Las Pachas de Bogotá articula tres avales educativos nacionales e internacionales.

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Este modelo formativo combina simultáneamente el título de Bachiller Nacional Colombiano, el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IBDP) y la acreditación institucional otorgada por la organización internacional Cognia.

De esta forma, la formación secundaria trasciende la simple obtención de un diploma tradicional, entregando herramientas concretas para acceder a diversos sistemas universitarios y construir proyectos profesionales globales.

Ubicada en la capital colombiana, esta institución educativa femenina bilingüe integró durante los últimos cinco años estándares académicos globales para preparar a sus estudiantes ante escenarios universitarios y corporativos exigentes.

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La iniciativa surge en un contexto regional donde las mujeres ocupan apenas el 34,6% de los cargos de alta gerencia en América Latina, según el informe Closing the Gender Gap in Senior Leadership.

Dicho estudio, publicado en 2026 por el Foro Económico Mundial, LinkedIn y Egon Zehnder, evidencia que cerrar las brechas ejecutivas requiere fortalecer la preparación académica femenina desde la etapa escolar.

En Colombia, el panorama corporativo refuerza esta necesidad: las mujeres ocuparon el 25,6 % de los puestos en juntas directivas de emisores de valores en 2025, pero solo el 13,2 % presidió compañías.

Estas cifras provienen de un informe divulgado en 2026 por la Universidad de San Buenaventura, demostrando que el acceso femenino a posiciones máximas de decisión continúa enfrentando barreras estructurales significativas.

Dentro de esta estructura curricular de triple respaldo, cada certificación cumple una función complementaria orientada a desarrollar competencias investigativas, dominio bilingüe y rigor metodológico homologable en distintos sistemas educativos mundiales.

Mientras el bachillerato colombiano garantiza el cumplimiento pleno de los requisitos legales nacionales, el currículo internacional y la evaluación externa validan estándares de calidad reconocidos por universidades extranjeras.

“Más que la acumulación de certificados, la propuesta busca que las jóvenes se familiaricen con diferentes exigencias educativas y desarrollen competencias que puedan aplicar dentro y fuera del país. El programa del IB, por ejemplo, hace un fuerte énfasis en el pensamiento crítico, la investigación, la autonomía, la comunicación y la comprensión de otras culturas”, señaló Ángel Valderrama, Coordinador de IB en Las Pachas.

Adicionalmente, el colegio implementa un programa especializado de College Counseling que acompaña individualmente a cada alumna desde séptimo hasta duodécimo grado para identificar carreras y universidades acordes con sus talentos.

Este seguimiento vocacional temprano permite alinear los intereses personales y el proyecto de vida de cada joven con procesos de admisión competitivos tanto dentro como fuera de Colombia.

Como resultado verificable de esta ruta académica, el ingreso de egresadas a universidades extranjeras registró un crecimiento sostenido al pasar del 26% en 2023 al 39% durante el año 2026.

Entre los destinos universitarios alcanzados figuran la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, la Universidad de Edinburgh en Reino Unido, la Universidad de Alberta en Canadá y la Universidad de Navarra en España.

Igualmente, las graduadas han accedido a instituciones reconocidas como el Tecnológico de Monterrey en México, el Instituto Marangoni en Italia y la European University Business School en Alemania, consolidando trayectorias académicas internacionales.

“La posibilidad de acceder a diferentes oportunidades de formación y contar con una preparación respaldada por estándares internacionales amplía los horizontes de nuestras estudiantes. Buscamos que cada una pueda construir un proyecto de vida significativo y desenvolverse con autonomía y confianza en cualquier lugar del mundo”, agregó Valderrama.

Superar el techo de cristal corporativo exige que las nuevas generaciones no solo participen en la economía mundial, sino que cuenten con capacidades reales para transformarla y dirigirla estratégicamente.

De esta manera, la articulación entre exigencia escolar temprana, acompañamiento vocacional y certificaciones internacionales permite dotar a las jóvenes colombianas de herramientas concretas para liderar transformaciones en diversos sectores profesionales del mundo.

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