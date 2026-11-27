Por: Noticiero 90 minutos

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Durante este día se destacan varias noticias relevantes de Cali y del ámbito nacional colombiano, según la información difundida por 90 Minutos. Entre los hechos más significativos se encuentra el avance en las obras de movilidad, la reestructuración de los subsidios de vivienda, el análisis del presupuesto municipal para 2027, un tributo simbólico a una deportista fallecida y el llamado solidario para la donación de sangre.

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Uno de los principales anuncios señala que la Troncal Oriental, específicamente el tramo 3, ya fue adjudicado y se encuentra en etapa de preconstrucción. Este segmento, que comprende 3,1 kilómetros entre la Terminal Simón Bolívar y la estación Universidades, contempla la implementación de un carril exclusivo para el sistema MIO, cinco estaciones de parada, 450 metros de ciclorruta y la construcción de tres intersecciones nuevas en las carreras 70, 80 y 83C. El objetivo central es disminuir de forma significativa los tiempos de desplazamiento y los trancones para los usuarios. De acuerdo con 90 Minutos, la inversión destinada supera los $132 mil millones y el plazo de ejecución es de 23 meses.

En cuanto a vivienda, el Gobierno Nacional comunicó la reactivación de los subsidios bajo el nuevo programa 'Mi Casa Milagro', que reemplazará a 'Mi Casa Ya'. Su propósito es brindar mayores facilidades para la compra de vivienda a familias de ingresos bajos y medios, con arranque prioritario en las zonas impactadas por el terremoto y posterior extensión al resto del territorio nacional.

Respecto al manejo de recursos públicos, el presupuesto de Cali para 2027 fue aprobado en primer debate por el Concejo municipal. Cifras de 90 Minutos detallan que el monto global pasó de $8,38 billones a $8,42 billones, con una inversión enfocada principalmente en salud, educación y movilidad, representando el 73 % del total. Además, se incluyó la reasignación temporal de $35.852 millones para atender la emergencia causada por el sismo del 10 de agosto. El segundo debate está programado para el 30 de noviembre.

En un esfuerzo por rendir homenaje y abogar por la reparación simbólica, la Comisión de Entidades Descentralizadas del Concejo de Cali avaló en primer debate el proyecto para denominar como Avenida Luz Mery Tristán el tramo de la Carrera 25 y Calle 121, en la comuna 21. Luz Mery Tristán fue campeona mundial de patinaje, asesinada en 2023 en un caso tipificado como feminicidio, y con este acto se impulsa la lucha contra la violencia de género. El proyecto pasará a la plenaria para un segundo debate.

Finalmente, durante diciembre, la clínica Imbanaco convoca a la ciudadanía a donar sangre en sus sedes, con el propósito de salvar vidas de pacientes que requieren transfusiones para continuar sus tratamientos o procesos de recuperación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el programa de subsidios de vivienda 'Mi Casa Milagro' y a quiénes beneficiará?

El programa 'Mi Casa Milagro', anunciado por el Gobierno Nacional y citado por 90 Minutos, busca facilitar la adquisición de vivienda para hogares de menores y medianos ingresos. Inicialmente está dirigido a familias ubicadas en zonas afectadas por el terremoto, con la intención de extenderse a nivel nacional posteriormente. De este modo, el programa pretende reemplazar la iniciativa anterior ‘Mi Casa Ya’ y ampliar el acceso a soluciones habitacionales.

¿Cuáles son las principales inversiones del presupuesto de Cali para 2027?

Según lo aprobado en primer debate en el Concejo de Cali y reportado por 90 Minutos, el presupuesto municipal para 2027 alcanza los $8,42 billones, destinando el 73 % a gasto social, particularmente en salud, educación y movilidad. Además, incluye la reorientación temporal de más de $35 mil millones para atender la emergencia por el sismo ocurrido el 10 de agosto, mostrando así un enfoque prioritario en bienestar y atención a emergencias.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.