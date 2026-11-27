Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali ha dado inicio a una de sus tradiciones más esperadas del año: la instalación del alumbrado navideño, según informó la Alcaldía de Cali. Los primeros trabajos se concentran en puntos emblemáticos como el Bulevar del Río, el puente Ortiz, la Plaza de Cayzedo y el barrio Obrero. Esta iniciativa, de acuerdo con datos oficiales, no solo busca ofrecer un espectáculo visual, sino también entregar un mensaje de esperanza a la ciudadanía.

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Edward Santos, coordinador del montaje de la decoración navideña del centro de Cali, explicó que este año se integrarán estructuras en tres dimensiones, como un árbol de 20 metros de altura, destinado a ubicarse frente a la iglesia La Ermita. Además, los árboles y la vegetación del Bulevar serán decorados con elementos que incluirán un techo iluminado. Otros lugares estratégicos, como la Plaza de Cayzedo y el Paseo de Bolívar, contarán con pesebres y esculturas luminosas de gran formato, así como estructuras en 3D en los puentes que conectan estos espacios. Según Santos, el propósito es embellecer el centro de la ciudad y crear un ambiente festivo único para propios y visitantes.

El concepto elegido para el alumbrado 2026 es ‘Navidad en modo esperanza’, una propuesta que, según Jorge Moreno, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad y Justicia, busca honrar la memoria y la solidaridad de las víctimas y familias afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto. Moreno destacó que la programación navideña será una oportunidad para la reconciliación, permitiendo que los visitantes aprecien la resiliencia y el espíritu solidario de los caleños.

En cuanto a su impacto económico y social, la Alcaldía informó que la inversión para la instalación del alumbrado asciende a 27.000 millones de pesos, con una proyección de impacto entre 90.000 y 120.000 millones de pesos. Se espera además la generación de 500 empleos directos diarios y entre 2.000 y 3.000 empleos indirectos, junto con la llegada diaria de aproximadamente 100.000 visitantes.

Como novedad este año, el alumbrado llegará a las 22 comunas de Cali, cada una con pesebres de tres metros de altura y actividades navideñas comunitarias. También estarán incluidos los 15 corregimientos. De acuerdo con la Alcaldía, la programación se desarrollará desde el 7 de diciembre de 2026 hasta el 11 de enero de 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las zonas de Cali que tendrán alumbrado navideño en 2026?

Según información oficial de la Alcaldía, el alumbrado navideño cubrirá puntos emblemáticos del centro, como el Bulevar del Río, el puente Ortiz, la Plaza de Cayzedo y el barrio Obrero. Además, este año se extenderá a las 22 comunas, donde habrá pesebres y actividades, así como a los 15 corregimientos de la ciudad.

¿Cuál es la inversión y el impacto económico esperado por el alumbrado navideño de Cali en 2026?

De acuerdo con cifras de la Alcaldía de Cali, la inversión destinada a este proyecto es de 27.000 millones de pesos. Se proyecta un impacto económico entre 90.000 y 120.000 millones de pesos, la generación de cientos de empleos directos e indirectos y la llegada de cerca de 100.000 visitantes cada día durante la programación.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.