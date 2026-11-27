Ya se conoce el video del momento de la captura del exgobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo, quien fue detenido en la isla de Lanzarote, España, por agentes de la Guardia Civil.

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El procedimiento se realizó en cumplimiento de una notificación roja de Interpol solicitada por la Fiscalía General de la Nación, que había emitido una orden de captura en su contra el 9 de septiembre de 2026.

Caicedo es requerido por la justicia colombiana dentro de una investigación por tres presuntos delitos relacionados con violencia contra menores de edad: demanda de explotación comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal y acto violento.

Según la Fiscalía, los hechos fueron denunciados el 2 de julio de 2026, fecha para la cual el exmandatario ya habría salido de Colombia.

El 23 de julio, el expediente fue asignado al fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta el fuero que Caicedo conservaba por haber sido gobernador.

Desde entonces, el ente acusador estableció un plan metodológico y ordenó distintas actividades de policía judicial para recopilar pruebas.

De acuerdo con la Fiscalía, las diligencias permitieron obtener elementos materiales probatorios que apuntarían a una posible participación del exgobernador en los hechos investigados.

La captura se concretó mediante mecanismos de cooperación internacional entre Colombia y España. Ahora, el caso continúa en manos de la Fiscalía, que deberá adelantar los procedimientos correspondientes para que Caicedo responda ante la justicia colombiana.

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