El abogado Julián Quintana, representante de la menor presuntamente abusada por la que fue capturado en España el exgobernador del Magdalena Carlos Eduardo Caicedo Omar, entregó en Blu Radio un crudo relato sobre el expediente y aseguró que las pruebas recaudadas por la Fiscalía comprometen seriamente al exmandatario. De acuerdo con el jurista, el proceso cuenta con dictámenes forenses, testimonios y registros de comunicaciones que sustentaron la orden judicial emitida en su contra, por lo que confía en que avance su extradición hacia Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

En la primera parte de su intervención en la emisora, Quintana enfatizó la solidez del material probatorio y advirtió que existirían más afectadas que guardan silencio por temor. “Hablo desde las evidencias recopiladas, son contudentes frente a la responsabilidad y acá los que toman decisiones son los jueces. La orden de captura se basa en una eventual participación y hay elementos que acreditan esa responsabilidad porque no es la única víctima y tienen mucho miedo otras madres y niñas porque las amenazan. Este precedente de la justicia marca un antes y un después. Esperemos la extradición del señor Caicedo, desde los dictamenes de Medicina Legal, los testigos, grabaciones y en mi concepto como abogado este señor no se va a escapar”, afirmó el abogado.

Al detallar cómo se habrían producido los abusos, el apoderado de la víctima describió presiones directas contra la madre y episodios ocurridos en un inmueble en Santa Marta, señalando además la revictimización que enfrentó la menor en su entorno escolar. “Es una cosa de terror, este personaje le pedía a esta persona que lamentablemente la tenía sujeto con presiones que le diera a su hija para violarla y hay unas conversaciones gravísimas que ya están en poder de las autoridades. Además de esto, después de que comete el acto, le insiste a ella que quiere volver a ver la niña. Es una cosa enferma, enferma, pero además abusaba de la niña aprovechando que la madre salía. Él se metía por el lado político, que tenía un apartamento en El Rodadero y por ahí se les metía. Lo peor es que no le creían a las niñas y en el colegio no les creían y cuando ella hablaba lo que le decían era que mejor la sacaran del colegio”, relató Quintana en Blu Radio.

El jurista también explicó que la dimensión completa de lo ocurrido emergió durante las valoraciones forenses y denunció hostigamientos armados contra la familia en la capital del Magdalena, razón por la cual tuvieron que trasladar a la madre fuera de esa ciudad. “Nos enteramos gracias a las sesiones con Medicina Legal. Incluso la madre desconocía algunos hechos concretos y la niña con ese corazón roto contando a ese psicólogo forense que no era la primera vez. Caicedo es una persona que manipula muy bien y es el político más poderoso de Santa Marta. No se mueve una hoja sin que él lo autorice, entonces cuando se presenta el hecho, la madre es sometida amenazas, persecuciones, hombres en moto que le mostraban armamento y hasta el día de hoy todavía se presentan. Nos tocó sacarla de Santa Marta para seguir con el proceso”, sostuvo.

Lee También

Finalmente, Quintana reconstruyó el origen del vínculo político entre la madre de la víctima y el entonces mandatario departamental, así como el episodio puntual que encendió las alarmas dentro del apartamento y derivó en la denuncia formal ante las autoridades. “Ella llega siendo una líder política del Magdalena. Caicedo con la excusa de una renovación en el departamento se gana su confianza, le ayuda con contrato para su familia, luego la vincula a la gobernación, lo inusual es cuando direcciona su interés hacia su niña y comienzan las alarmas y el hecho que enciende las alarmas es cuando llegan al apartamento lo encuentran al hombre con su miembro afuera y ella sin su ropa. Hay dictamen de Medicina Legal y más allá de eso”, concluyó el abogado.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.