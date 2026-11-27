Por: Noticiero 90 minutos

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A tres meses del sismo que sacudió Cali el 10 de agosto, la respuesta de las autoridades locales sigue en marcha para atender a las comunidades afectadas y recuperar las zonas con daños estructurales. Según información presentada por la Comisión Accidental Bicameral, entidades gubernamentales, ministros y la gerencia del Fondo Milagro participarán en audiencias públicas en diversas ciudades, como Cali, Pereira, Buenaventura, Manizales y Bogotá. Allí, líderes comunitarios y damnificados tendrán la oportunidad de exponer sus necesidades, mientras que las autoridades deberán rendir cuentas sobre los procesos en curso.

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En una audiencia pública, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Cali, expuso los avances y retos en la atención a damnificados. Uno de los puntos críticos ha sido el proceso de actualización y validación del Registro Único de Damnificados, conocido por sus siglas RUP. De acuerdo con Peñuela, es necesario corregir inconsistencias e incorporar a personas que fueron censadas pero no han sido habilitadas para recibir ayudas. El funcionario detalló que los listados ya validados fueron remitidos por el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y ahora esperan la apertura definitiva del RUP, ya que estar registrado es condición indispensable para acceder a apoyos económicos y otros beneficios.

En lo referente a la asistencia humanitaria, Peñuela anunció que la Alcaldía ha establecido convenios con el Programa Mundial de Alimentos para entregar tarjetas de apoyo alimenticio. Además, adelantan otro acuerdo destinado a beneficiar durante seis meses a tres mil familias, garantizando su acceso a alimentos mientras avanza el proceso de recuperación. En el caso de las edificaciones afectadas, especialmente en barrios como Chiminangos y Santa Elena, la Administración realiza nuevas caracterizaciones tanto de habitantes en carpas como de estructuras dañadas. Se prevé iniciar una tercera fase enfocada en estudios especializados de ingeniería, necesarios para diseñar, reparar y reforzar las viviendas afectadas.

En el sector de Chiminangos, otro desafío relevante es la formalización de las propiedades horizontales, lo que permitirá facilitar intervenciones en los bienes comunes de los edificios dañados. Todos estos procesos son cruciales para coordinar recursos públicos y donaciones, así como para establecer una hoja de ruta de recuperación para los damnificados. Las conclusiones de las acciones tomadas serán evaluadas para determinar la pertinencia y el impacto real de las medidas implementadas hasta el momento, de acuerdo con lo informado por la Alcaldía de Cali y el Noticiero 90 Minutos.

¿Cuál es el avance en la entrega de ayudas para los damnificados por el terremoto en Cali?

Según el balance presentado por el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, la entrega de ayudas está sujeta a la actualización y validación del Registro Único de Damnificados. Sólo quienes estén incluidos podrán acceder a apoyos económicos y alimentarios. Por ahora, existen convenios vigentes con el Programa Mundial de Alimentos y se gestiona asistencia para unas tres mil familias durante seis meses.

¿Qué pasos faltan para la recuperación de viviendas en los sectores más afectados de Cali?

La Administración de Cali indicó que resta una fase de estudios especializados de ingeniería para definir los detalles técnicos de reparaciones y refuerzos. Además, en sectores como Chiminangos, es indispensable avanzar en la formalización de propiedades horizontales para intervenir bienes comunes de los edificios afectados y así coordinar mejor la recuperación estructural.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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