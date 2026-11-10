Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La Gobernación del Valle del Cauca, tres meses después del terremoto de magnitud 4,7 ocurrido el 10 de agosto, avanza en su proceso de reconstrucción, priorizando la ayuda humanitaria tras las graves afectaciones del sismo. De acuerdo con cifras oficiales, las pérdidas económicas ascienden a 19,5 billones de pesos, representando el 65% del total nacional de daños, según información recopilada por las autoridades departamentales. Por esto, la administración ha enfocado sus esfuerzos en la reconstrucción de viviendas, el apoyo al sistema educativo y la reactivación económica regional.

Sigue a PULZO en Discover

En cuanto a la vivienda, la magnitud del daño ha sido profunda: 105 mil familias resultaron damnificadas, entre ellas más de 7 mil perdieron completamente sus casas y 26 mil viviendas quedaron inhabitables. Sobre los recursos asignados, Gustavo Adolfo Roa, secretario de Vivienda y Hábitat del Valle, explicó que se han enfocado 30.000 millones de pesos para mejoramiento de vivienda y 20.000 millones de pesos para el desarrollo de prototipos de vivienda nueva. Según datos de la Gobernación, ya se han entregado materiales de construcción a 4 mil personas y se han terminado 500 mejoramientos de vivienda; para los próximos tres meses se prevé culminar la entrega de estos apoyos y entregar 1.400 viviendas nuevas. Por otra parte, la Asamblea Departamental aprobó alivios tributarios y la exoneración del impuesto vehicular de 2027 para quienes perdieron sus vehículos, bajo cumplimento de requisitos como la cancelación de matrícula.

Respecto a la educación, la crisis dejó 512 instituciones educativas colapsadas. La Gobernación ha establecido alrededor de 500 albergues escolares, que actualmente albergan a cerca de 15.000 estudiantes. Además, varios colegios han adoptado clases virtuales y sistemas de alternancia mientras se completan las obras de recuperación. La gobernación, en conjunto con el Ministerio de Educación y entidades privadas, está al frente de la reconstrucción estructural: la meta es financiar la recuperación de cerca de 60 instituciones con recursos públicos y 50 con inversión privada, conforme lo informó Dilian Francisca Toro, gobernadora del departamento.

En la esfera económica, el impacto fue severo: el 94% de las empresas censadas reportaron algún tipo de daño, el 28% no opera y el 42% funciona parcialmente, siendo el comercio el sector más golpeado. La estrategia de reactivación incluye la entrega de 9 mil créditos condonables y 20 mil millones de pesos destinados a la reconstrucción de locales. Además, se concederán 1.800 créditos condonables para pequeños emprendedores de siete municipios, Buenaventura y Cali. El área agrícola tampoco se libró de las afectaciones: 1.221 hectáreas dañadas, 129.348 animales impactados (con una tasa de mortalidad del 54%) y apoyos directos a productores cafeteros y agrícolas.

De acuerdo con la información oficial, el proceso continúa y el objetivo es devolver la tranquilidad y nuevas oportunidades a las familias afectadas, acompañando con medidas estructurales y ayudas directas.

¿Cuáles son las ayudas para las familias damnificadas por el terremoto en el Valle del Cauca?

Las ayudas incluyen asignación de recursos para el mejoramiento y reconstrucción de viviendas, entrega de materiales de construcción, apoyo económico a familias que han perdido sus hogares, y exoneración del impuesto vehicular para quienes perdieron vehículos, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la Gobernación del Valle del Cauca.

¿Cómo avanza la recuperación de la educación en el departamento tras el terremoto?

El proceso educativo se recupera a través de la implementación de albergues escolares temporales, clases virtuales y alternancia, así como planes para reconstruir al menos 110 instituciones educativas con recursos tanto públicos como privados, según lo reportado oficialmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.