Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Los contribuyentes del Valle del Cauca tendrán la posibilidad de ponerse al día con sus obligaciones tributarias gracias a nuevos plazos y descuentos aprobados por la Asamblea Departamental. De acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos, esta medida se da tras la aprobación de la Ordenanza 019, que busca brindar alivios a los deudores de impuestos departamentales, incluyendo los correspondientes a la vigencia 2026 y años anteriores. Además, la ordenanza contempla beneficios adicionales para las personas damnificadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, una fecha especialmente crítica para la región.

Sigue a PULZO en Discover

Según la Gobernación del Valle, los contribuyentes tienen dos escenarios para aprovechar los descuentos. El primero estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, periodo durante el cual se podrá obtener un descuento del 100 % en intereses y sanciones, siempre y cuando se pague el total de la deuda por concepto de impuesto. El segundo periodo se extiende desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero de 2027, en el cual los ciudadanos podrán acceder a un beneficio del 80 % sobre intereses y sanciones. Sin embargo, en este caso será necesario cancelar el 100 % del impuesto y pagar el 20 % restante de los intereses y sanciones.

Estos alivios fiscales aplican a diferentes obligaciones tributarias como el impuesto vehicular, tributos de registro, estampillas y otros impuestos departamentales que administra la Gobernación del Valle del Cauca. La autoridad departamental hizo énfasis en la importancia de que los contribuyentes consulten su estado de cuenta en el portal institucional y acudan a los puntos de atención autorizados antes del 31 de diciembre para no perder la oportunidad de beneficiarse de la exención total sobre intereses y sanciones.

Respecto a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto, la ordenanza prevé alivios especiales. Más de 30.000 vehículos registrados a nombre de personas afectadas y que tengan obligaciones pendientes podrán acogerse al descuento del 100 % en intereses y sanciones. Adicionalmente, quienes hayan perdido sus vehículos a causa del sismo podrán obtener, a partir del 1 de enero de 2027, un descuento del 100 % en el pago del impuesto automotor y tendrán un año para cancelar la matrícula ante el organismo de tránsito correspondiente.

Con esta disposición, la Gobernación del Valle espera recaudar cerca de 220.000 millones de pesos y fortalecer así la recuperación económica y la reconstrucción departamental tras el desastre natural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los plazos y descuentos para pagar impuestos en el Valle del Cauca?

De acuerdo con información de Noticiero 90 Minutos, los contribuyentes del Valle del Cauca podrán obtener un descuento del 100 % en intereses y sanciones hasta el 31 de diciembre de 2026 si pagan el total del impuesto adeudado. Entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2027, el beneficio disminuye al 80 % sobre intereses y sanciones, requiriendo el pago completo del impuesto y del 20 % restante de intereses y sanciones.

¿Qué beneficios reciben los damnificados del terremoto en el Valle del Cauca?

Según la Gobernación del Valle, los damnificados por el terremoto del 10 de agosto podrán acceder a un descuento del 100 % en intereses y sanciones de sus impuestos automotores. Aquellos que perdieron sus vehículos tendrán, desde el 1 de enero de 2027, un descuento total en el pago del impuesto y un plazo de un año para cancelar la matrícula en el organismo de tránsito competente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.