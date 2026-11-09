Por: VALORA ANALITIK

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El mercado cambiario colombiano registró este lunes una fuerte depreciación del peso. El tipo de cambio cerró la sesión de este comienzo de semana en $3.269, lo que representó un incremento de $30 frente al cierre del viernes previo ($3.239).

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La divisa abrió en $3.245 y marcó un mínimo intradiario de $3.235. Sin embargo, la constante demanda de coberturas llevó a la tasa de cambio a romper resistencias y escalar hasta un techo de $3.288,50, para finalmente ubicarse en $3.269.

De acuerdo con Credicorp Capital, la dinámica del par respondió al fortalecimiento del dólar acumulado, a los sólidos datos de empleo en EE. UU. y a la aversión al riesgo global.

(Vea también: ¿Cómo reaccionó el dólar en Colombia a derrota de Trump en EE. UU.? Así amaneció la moneda hoy)

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Por su parte, el equipo de investigaciones económicas de Acciones & Valores destacó que la transacción directa por US$2.000 millones entre el Banco de la República y el Gobierno no generó impacto de flujo spot, situando la atención del mercado en los renovados riesgos fiscales del país.

Por su parte, en los mercados financieros globales, la divisa estadounidense experimentó un leve ajuste correctivo dentro de un entorno de altas tasas de interés. El índice DXY perdió un 0,46 % situándose en 101,83 puntos (tras tocar máximos en 101,88 en el intradiario).

Petróleo se desploma más de un 4 % tras alivio diplomático con Irán

En el mercado internacional de commodities, los precios del crudo extendieron su racha correctiva a la baja perdiendo el soporte de los US$100 por barril.

El petróleo Brent cedió un 4,57 % hasta los US$93,83 por barril (ampliando sus caídas recientes hacia la zona de los US$95,00) y el WTI perdió un 3,38 %, ubicándose en US$87,76 por barril.

La caída en las cotizaciones energéticas respondió al alivio en la prima de riesgo geopolítico, luego de que Donald Trump señalara como poco probable la orden de nuevos ataques masivos en caso de concretarse un acuerdo diplomático sólido con Irán, factor que restó un apoyo clave para el peso colombiano vía términos de intercambio.

MinHacienda advierte necesidad de ley de rescate económico

En el frente de noticias macroeconómicas y fiscales locales, la intervención del Gobierno en el XIII Congreso de Asofiduciarias elevó la cautela entre los analistas.

El viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, advirtió que de no aprobarse una ley de rescate económico para 2027, las necesidades de financiamiento externo escalarían a US$26.000 millones (cinco veces el promedio reciente de US$5.000 millones), escenario que llevaría al país a una depresión económica y a la contracción del PIB.

El funcionario admitió también que el Gobierno no logrará cumplir la meta inicial de recortar $20 billones en el Presupuesto General de este año debido a los imprevistos y al costo derivado del reciente terremoto, por lo que se trabaja en la implementación de un segundo paquete de recortes parciales.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.