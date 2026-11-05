Por: VALORA ANALITIK

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El dólar en Colombia cerró este jueves 5 de noviembre en $3.230, lo que se traduce en un aumento de $11 respecto a la jornada del día anterior ($3.219). A lo largo de las negociaciones alcanzó un valor máximo de $3.240, así como una cotización mínima de $3.208. Con esto, el precio promedio de la divisa estadounidense alcanzó los $3.228.

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Lo que está moviendo al dólar

En el plano local, el Banco de la República elevó la proyección de inflación para el 2026, pasando del 6,9 % al 7,1 %.

(Vea también: Dólar en Colombia pegó nuevo salto por lo que pasó con reforma pensional y se acerca a $ 3.200)

El mercado también está atento a la publicación de las minutas de la última reunión del BanRep, misma en la que la autoridad monetaria optó por mantener inalteradas las tasas de interés.

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En el contexto internacional, los inversionistas tienen en la mira que el nuevo escenario político podría impulsar un acuerdo con el presidente de los EE. UU., Donald Trump, para imponer un impuesto a las ganancias extraordinarias ante el incremento que viene registrando el petróleo.

En ese contexto, el barril de crudo de referencia Brent se cotiza a esta hora en US$97,55, lo que equivale a un aumento del 2,90 %, mientras que el WTI reporta un alza de 2,73 %, alcanzando los US$90,26.

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