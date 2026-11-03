Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

El dólar en Colombia despidió este martes 3 de noviembre con un incremento de 48 pesos respecto al cierre de la semana anterior. La divisa estadounidense concluyó la jornada de negociaciones ubicándose en $3.242, manteniendo así la tendencia al alza.

Sigue a PULZO en Discover

Durante la sesión, el billete verde alcanzó un valor máximo de $3.255 y tocó un mínimo de $3.216. Además, la moneda se ubicó en un nivel promedio de $3.239.

Ante ese panorama, los analistas de JP Tactical señalaron que están atentos a los movimientos que pueda registrar la moneda durante la jornada de mañana, en especial por el rango de los $3.255. “Una ruptura estructural y sostenida por encima de este nivel podría darle mucha mayor fluidez al movimiento alcista”, indicaron.

(Vea también: Dólar en Colombia bajó este lunes y se alejó de los $ 3.200: precio al cierre)

Lee También

¿Qué está moviendo el dólar?

En el contexto local, el mercado está atento a lo que pueda pasar con la ley de rescate económico. De acuerdo con declaraciones recientes del vicepresidente, José Manuel Restrepo, de no ser aprobado este proyecto legislativo, Colombia podría entrar en default, derivando así en una crisis financiera en 2027 al no tener los recursos para financiarse.

Así mismo, los ojos están puestos en la publicación de las minutas del Banco de la República respecto a su más reciente decisión de política monetaria, reunión en la que se decidió mantener las tasas de interés sin ajustes. El informe se dará a conocer este viernes 6 de noviembre.

Del lado externo, los analistas están a la expectativa de la nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, así como de posibles nuevas rondas de negociación. A eso se suma el comienzo de las elecciones intermedias en EE. UU., cruciales para determinar el futuro del segundo mandato del gobierno Trump.

En indicadores internacionales, el petróleo a nivel mundial registra un aumento. A esta hora, la referencia del barril WTI se cotiza sobre los US$96,06, mientras que el Brent se ubica sobre US$103,67.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.