Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La negociación del salario mínimo en Colombia para el año 2027 ha comenzado con diferencias marcadas entre las propuestas de los empresarios y las de los trabajadores. De acuerdo con la información recopilada, los gremios empresariales han puesto sobre la mesa la opción de un ajuste que ronde entre el 8 % y el 9 %, mientras que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) exige un incremento mucho mayor, del 38,5 %. Esta distancia se traduce en una diferencia cercana a $525.000 mensuales entre las cifras planteadas por ambos sectores.

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Actualmente, el salario mínimo en Colombia es de $1.750.905, cifra que no contempla el auxilio de transporte. De aplicarse el ajuste del 38,5 % solicitado por la CUT, el salario mínimo básico ascendería a $2.425.003, lo cual representaría un incremento de $674.098. En contraste, si la negociación se inclina por un incremento del 8 %, el salario llegaría aproximadamente a $1.890.977. Por su parte, con un aumento del 9 %, los trabajadores percibirían un salario mínimo de alrededor de $1.908.486. Estas cifras exponen la brecha considerable que se registra en la primera fase de la discusión colectiva.

La postura de los empresarios, según declaraciones del presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, apuesta por mantener el ajuste salarial por debajo del 9 % y fundamentado en variables como la inflación y la productividad del país. Para este sector, es clave analizar la capacidad que tienen las empresas para asumir incrementos en los costos laborales, así como el impacto potencial en el empleo formal.

En contraste, la CUT justifica su petición alegando que los trabajadores requieren una mejora relevante en sus ingresos, la cual debe ir más allá del simple comportamiento de los precios de la economía. Según lo discutido, si se aprobara el porcentaje más alto, la diferencia mensual frente a la propuesta de los empresarios sería de más de medio millón de pesos.

Más allá de las cifras, la discusión incluye consideraciones económicas relevantes. Analistas han manifestado inquietudes por las consecuencias de los diferentes porcentajes de incremento, entre ellas, una posible presión inflacionaria, mayores obstáculos para emplear personal formal y el riesgo de que el Banco de la República mantenga altas las tasas de interés para controlar la inflación. Además, la firma Corficolombiana ha sugerido revisar la idea de que el salario mínimo varíe por regiones según el costo de vida y la productividad territorial.

En este momento, estas cifras corresponden a propuestas iniciales. El porcentaje definitivo del ajuste dependerá del diálogo y los posibles consensos entre Gobierno, empresarios y trabajadores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las propuestas de salario mínimo para 2027 en Colombia?

Para la negociación del salario mínimo en 2027, los empresarios han sugerido incrementos cercanos al 8 % o 9 %, lo que situaría el salario entre $1.890.977 y $1.908.486, respectivamente. Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) propone un aumento del 38,5 %, llevando el salario a $2.425.003. La diferencia entre ambas posturas es de aproximadamente $525.000 mensuales, según los datos referidos en la negociación.

¿Qué consecuencias económicas puede tener un aumento significativo del salario mínimo en Colombia?

De acuerdo con lo discutido entre los actores del proceso, un aumento considerable del salario mínimo podría traer como consecuencia una presión adicional sobre los precios, dificultades para la contratación formal y la posibilidad de que el Banco de la República mantenga elevadas las tasas de interés para controlar la inflación. También se ha sugerido contemplar una diferenciación regional en los salarios mínimos debido a las variaciones en el costo de vida y la productividad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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