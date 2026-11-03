Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de Javier Santiago Gutiérrez Riañoz, un joven de 20 años que cursaba el cuarto semestre de Ingeniería Agronómica. El hecho ocurrió hacia las 5:00 a. m. de este martes 3 de noviembre en Saldaña, en las cercanías de la tarima municipal Marco T. Padilla, de acuerdo con la información preliminar suministrada en el reporte del caso. El joven, quien se movilizaba en una motocicleta Apache 160, sufrió un siniestro cuyas circunstancias están siendo indagadas por las autoridades competentes. Tras el incidente, su cuerpo fue hallado sobre el andén de una vivienda cercana, lo que evidencia la gravedad del impacto.

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Javier Santiago, conocido entre su círculo personal y en su barrio El Jardín como ‘Pito Loco’, dejó una huella imborrable en quienes compartieron con él tanto en el entorno académico como familiar y social. La noticia de su muerte fue confirmada y lamentada públicamente por la Institución Universitaria de El Espinal (UniEspinal), donde adelantaba sus estudios. La universidad expresó, mediante un comunicado firmado por el rector Mario Fernando Díaz Pava, los directivos y la comunidad educativa, su pesar ante la pérdida de uno de sus estudiantes. En el mensaje, señalaron: “La Institución Universitaria de El Espinal lamenta el fallecimiento de su estudiante Javier Santiago Gutiérrez, de cuarto semestre del programa de Ingeniería Agronómica”.

Además, UniEspinal extendió un mensaje de condolencias a los padres, familiares, amigos y compañeros de Javier Santiago, deseando fortaleza, consuelo y paz durante este momento tan complejo. La institución resaltó que el paso del joven por sus aulas deja una marca significativa en la memoria y el corazón de quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él, reflejando el aprecio evidente de la comunidad educativa hacia su persona. Mientras tanto, las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer en detalle lo que llevó al lamentable suceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Javier Santiago Gutiérrez Riañoz, el joven fallecido en accidente en Saldaña?

Javier Santiago Gutiérrez Riañoz tenía 20 años y cursaba cuarto semestre de Ingeniería Agronómica en la Institución Universitaria de El Espinal. Su comunidad lo conocía como ‘Pito Loco’ y residía en el barrio El Jardín de Saldaña. Era apreciado tanto por sus allegados como por la comunidad académica, que lamentó profundamente su partida.

¿Qué se sabe del accidente de Javier Santiago Gutiérrez en Saldaña?

La información preliminar indica que el accidente ocurrió cerca de la tarima municipal Marco T. Padilla, cuando Javier Santiago se movilizaba en una motocicleta Apache 160. Las autoridades aún deben determinar las circunstancias exactas del siniestro, pues solo se conoce que su cuerpo apareció sobre el andén de una vivienda del sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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