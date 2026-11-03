Por: El Espectador

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Dos soldados profesionales perdieron la vida tras un ataque perpetrado con drones equipados con explosivos en la zona comprendida entre Juntas de Tamaná y La Italia, ubicada en el municipio de San José del Palmar, departamento de Chocó. De acuerdo con información suministrada por el Ejército Nacional, el responsable de este atentado sería el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Los soldados fallecidos fueron identificados como Luis Alejandro Melo Gutiérrez y Juan De la Cruz Méndez Ortiz, ambos miembros del Batallón de Operaciones Terrestres Número 25. El ataque no solo dejó víctimas mortales sino que también resultaron heridos otros cinco uniformados, lo cual da cuenta de la gravedad del hecho, ocurrido el 1 de noviembre.

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En un comunicado oficial, el Ejército Nacional condenó enérgicamente lo que describió como una "cobarde acción terrorista", señalando que el ataque constituye una violación a los derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario. Además, la institución militar informó que desde el momento en el que se registró el atentado, la Fuerza Aeroespacial ha sostenido operaciones de sobrevuelo en la zona afectada, como parte de las acciones inmediatas para asegurar el área y prevenir nuevos incidentes.

El Ejército también recalcó en su declaración que ya fueron activados los protocolos institucionales destinados a respaldar y acompañar a las familias de los soldados afectados por el ataque, mostrando así un compromiso en materia de apoyo a las víctimas directas de esta acción violenta. Del mismo modo, destacó su determinación de seguir desplegando todas las capacidades disponibles para proteger a la población civil y restablecer el orden público en el departamento de Chocó. De acuerdo con el comunicado, el objetivo central es contrarrestar futuras acciones del grupo armado señalado de ser responsable del atentado.

La noticia, reseñada por El Espectador, evidencia la compleja situación de seguridad que atraviesan ciertas regiones del país y el riesgo al que están expuestos tanto los miembros de la Fuerza Pública como las comunidades locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes eran los soldados afectados en el ataque con drones en San José del Palmar?

Los soldados que perdieron la vida en el ataque ocurrido entre Juntas de Tamaná y La Italia fueron identificados como Luis Alejandro Melo Gutiérrez y Juan De la Cruz Méndez Ortiz, integrantes del Batallón de Operaciones Terrestres Número 25, según datos proporcionados por el Ejército Nacional y reseñados por El Espectador.

¿Por qué el ataque con drones en Chocó representa una infracción al derecho internacional humanitario?

De acuerdo con el comunicado del Ejército Nacional citado por El Espectador, este ataque constituye una infracción al derecho internacional humanitario porque involucró el uso de drones explotivos contra miembros de la Fuerza Pública, lo que se considera una violación a las normas que rigen los conflictos armados y buscan proteger a las personas involucradas y a la población civil.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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