Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El departamento de Santander se encuentra profundamente conmocionado tras el asesinato de Paula Carley Coca Murcia, una joven de 23 años, ocurrido el domingo 1 de noviembre, mientras cumplía su turno laboral en un establecimiento comercial ubicado en el kilómetro 2 de la vía que conecta a San Gil con Socorro, dentro del municipio de Pinchote. Según la información compartida, las autoridades lograron capturar a un hombre de 63 años, señalado como el presunto responsable de ejecutar este feminicidio.

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La reconstrucción inicial de los hechos señala que Paula había sido víctima de acercamientos persistentemente insistentes por parte del hombre ahora capturado, quien, aparentemente, no veía con buenos ojos la relación sentimental de la joven con otra persona. El ataque ocurrió cerca de las 12:40 del mediodía cuando el agresor llegó al lugar, protagonizó una discusión con Paula, y terminó por agredirla con un arma cortopunzante. De acuerdo con versiones conocidas, el hombre habría afirmado: "Si no era para mí, no es para nadie más", palabras que resaltan la gravedad de este caso de violencia de género.

Luego de la agresión, Paula fue trasladada con urgencia a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil. Sin embargo, la gravedad de las heridas provocaron su muerte pocos minutos después, haciendo infructuosos los esfuerzos del cuerpo médico. La noticia de su fallecimiento generó una profunda indignación y tristeza entre familiares, amigos y quienes conocían su historia de vida. Cabe resaltar que Paula era tecnóloga en Investigación Policial y su objetivo profesional era ingresar a la Policía Nacional, un sueño que fue abruptamente truncado.

La reacción de las autoridades fue inmediata: la Policía desplegó un plan candado que permitió la captura del sospechoso en flagrancia en la plaza de ferias de San Gil. El teniente coronel Duván Francisco Gélvez Ferreira informó que el capturado presentaba heridas autoinfligidas, por lo que primero fue remitido a un centro asistencial bajo custodia y, posteriormente, puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La investigación está en curso como presunto feminicidio y busca esclarecer los detalles, verificar si existía acoso previo y definir la responsabilidad penal. Mientras tanto, amigos, familiares y organizaciones de mujeres exigen justicia y rechazan de manera enfática este acto de violencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se produjo el feminicidio de Paula Carley Coca Murcia y cuál fue la reacción de las autoridades?

El feminicidio de Paula Carley Coca Murcia ocurrió cuando el presunto agresor, motivado por acercamientos insistentes y no correspondidos, la atacó con arma cortopunzante tras una discusión mientras ella trabajaba. Las autoridades activaron un plan candado y lograron la captura del hombre, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, según informes policiales.

¿Qué significa feminicidio y por qué este caso está siendo investigado bajo esa categoría?

El feminicidio es el asesinato de una mujer motivado por razones de género, es decir, por odio, desprecio o discriminación hacia las mujeres. En este caso, la investigación lo clasifica así debido a los antecedentes de acoso reportados y a la declaración del agresor, que evidenciaría este tipo de motivación violenta.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.